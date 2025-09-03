Kim Kardashian abre un debate viral sobre las tareas escolares, ¿deben existir o no?

Con el objetivo de superar el millón de suscriptores en Twitch, el streamer estadounidense Kai Cenat arrancó la tercera edición de su Mafiathon, una serie de transmisiones en vivo durante 30 días sin interrupciones.
En su primer día, el creador de contenido contó con la participación de Kim Kardashian , quien, al igual que otras celebridades, se unió a los juegos y desafíos que les pone el famoso youtuber. Sin embargo, uno de los momentos más polémicos de la transmisión fue cuando la empresaria criticó el hecho de que los niños sean obligados a hacer tareas escolares.