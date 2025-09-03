Publicidad

Espectáculos

Kim Kardashian abre un debate viral sobre las tareas escolares, ¿deben existir o no?

Kim Kardashian fijó una firme postura sobre las tareas escolares que los niños deben hacer cuando llegan a casa.
mié 03 septiembre 2025 11:03 AM
Con el objetivo de superar el millón de suscriptores en Twitch, el streamer estadounidense Kai Cenat arrancó la tercera edición de su Mafiathon, una serie de transmisiones en vivo durante 30 días sin interrupciones.

En su primer día, el creador de contenido contó con la participación de Kim Kardashian , quien, al igual que otras celebridades, se unió a los juegos y desafíos que les pone el famoso youtuber. Sin embargo, uno de los momentos más polémicos de la transmisión fue cuando la empresaria criticó el hecho de que los niños sean obligados a hacer tareas escolares.

Kim Kardashian está en contra de las tareas escolares

Kim Kardashian asistió como invitada a la reciente transmisión en vivo de Mafiathon del youtuber Kai Cenat, allí la empresaria fijó su postura sobre las tareas escolares que los niños deben hacer cuando llegan a casa.

Kim Kardashian y sus hijos
Para Kim Kardashian lo más importante es su papel como mamá.

"No creo en la tarea”, expresó la empresaria. Y agregó: "La tarea debería quedarse en la escuela". Mientras que su declaración fue celebrada por algunos de los miembros del stream, otros quedaron sorprendidos, asegurando que no estaban de acuerdo con ella.

Kai alegó que los niños que quieran seguir sus pasos y que aspiran a convertirse en streamers de videojuegos deben cumplir con sus obligaciones. "Hagan sus malditas tareas", expresó el youtuber

Kim, por su parte, defendió su postura y reveló la verdadera razón por la que está en contra de las tareas escolares: "Los niños están en la escuela por ocho horas al día. Cuando regresan a casa, necesitan hacer deportes, tener una vida, pasar tiempo con la familia", expresó. El tema dividió opiniones en redes sociales.

El polémico look de North West

En los últimos días, las decisiones de Kim Kardashian respecto a la crianza y educación de sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, fruto de su relación con Kanye West han acaparado la atención en redes sociales y medios de comunicación.

Celebrities At The Los Angeles Lakers Game
North West y Kim Kardashian

Por ejemplo, en junio North West se robó los reflectores durante su celebración de cumpleaños en Los Cabos con un llamativo cambio de look, pues se pintó el pelo de azul.


Un mes después, la hija mayor de la empresaria volvió a ser noticia por su look durante una cena en Roma en compañía de su mamá, al aparecer con el pelo pintado de azul eléctrico, corset y botas estilo steampunk, lo que generó opiniones divididas entre quienes aplauden su originalidad y quienes critican que ese tipo de estilo no es apropiado para una joven de 12 años.

Pese a las críticas, Kardashian tiene muy que sus hijos “hagan lo que los haga felices”, como lo ha expresado en varias entrevistas.

Kim Kardashian

