Kim Kardashian abre un debate viral sobre las tareas escolares, ¿deben existir o no?

Kim Kardashian está en contra de las tareas escolares

Kim Kardashian asistió como invitada a la reciente transmisión en vivo de Mafiathon del youtuber Kai Cenat, allí la empresaria fijó su postura sobre las tareas escolares que los niños deben hacer cuando llegan a casa.

Para Kim Kardashian lo más importante es su papel como mamá. (Instagram/Kim Kardashian)

"No creo en la tarea”, expresó la empresaria. Y agregó: "La tarea debería quedarse en la escuela". Mientras que su declaración fue celebrada por algunos de los miembros del stream, otros quedaron sorprendidos, asegurando que no estaban de acuerdo con ella.



Kim Kardashian says she doesn’t believe in “homework” while on Kai Cenat’s stream “Kids already spend 8 hours in school a day — they should have time for sports, social life and spending time with family ” pic.twitter.com/RYqNpu6S5w — yoxic (@yoxics) September 2, 2025

Kai alegó que los niños que quieran seguir sus pasos y que aspiran a convertirse en streamers de videojuegos deben cumplir con sus obligaciones. "Hagan sus malditas tareas", expresó el youtuber

Kim, por su parte, defendió su postura y reveló la verdadera razón por la que está en contra de las tareas escolares: "Los niños están en la escuela por ocho horas al día. Cuando regresan a casa, necesitan hacer deportes, tener una vida, pasar tiempo con la familia", expresó. El tema dividió opiniones en redes sociales.