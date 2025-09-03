Cuestionan el papel de Kim Kardashian como mamá por "peligroso" piercing que se hizo su hija North

El piercing de North West que puso en duda el papel de Kim Kardashian como mamá

Durante sus recientes vacaciones en Roma, North West sorprendió en redes sociales no solo por su radical cambio de look, sino también por un detalle polémico: un piercing dérmico en el dedo medio. Este piercing llamó tanto la atención que tanto North como su mamá, Kim Kardashian, se convirtieron nuevamente en tema de conversación.

Kim Kardashian es criticada por dejar que North West tenga un piercing en el dedo. (Backgrid UK/The Grosby Group)

La imagen del piercing se viralizó rápidamente y desató un debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron la confianza y evolución estética de la niña de 12 años, otros cuestionaron si deberían existir límites en la moda para menores de edad y criticaron a Kim Kardashian por sus "cuestionable forma de crianza".

Cabe destacar que el piercing en cuestión es conocido por ser complicado y tener un mayor riesgo de infección. Esto generó preocupación entre los seguidores de la familia Kardashian.

En plataformas como Reddit y X, otros calificaron la decisión de permitir que una menor se haga este tipo de procedimiento como “irresponsable” y “mala crianza”, especialmente por el riesgo de rechazo o infección en una zona tan delicada y expuesta como el dedo.