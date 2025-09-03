Publicidad

Cuestionan el papel de Kim Kardashian como mamá por "peligroso" piercing que se hizo su hija North

La empresaria fue criticada por permitir que su hija adolescente se hiciera un piercing, lo que generó opiniones divididas en redes sociales sobre la edad adecuada para este tipo de decisiones.
mié 03 septiembre 2025 01:49 PM
Kim Kardashian es criticada por dejar que North West tenga un piercing.

Una vez más, Kim Kardashian y su hija North West generan conversación en redes sociales. Durante sus recientes vacaciones en Roma, North, de apenas 12 años, fue vista con un piercing en el dedo medio, detalle que desató críticas y debate. Usuarios cuestionaron la crianza de Kim y señalaron que permitir un piercing tan riesgoso a una menor es irresponsable.

El piercing de North West que puso en duda el papel de Kim Kardashian como mamá

Durante sus recientes vacaciones en Roma, North West sorprendió en redes sociales no solo por su radical cambio de look, sino también por un detalle polémico: un piercing dérmico en el dedo medio. Este piercing llamó tanto la atención que tanto North como su mamá, Kim Kardashian, se convirtieron nuevamente en tema de conversación.

Kim Kardashian es criticada por dejar que North West tenga un piercing en el dedo.

La imagen del piercing se viralizó rápidamente y desató un debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron la confianza y evolución estética de la niña de 12 años, otros cuestionaron si deberían existir límites en la moda para menores de edad y criticaron a Kim Kardashian por sus "cuestionable forma de crianza".

Cabe destacar que el piercing en cuestión es conocido por ser complicado y tener un mayor riesgo de infección. Esto generó preocupación entre los seguidores de la familia Kardashian.

En plataformas como Reddit y X, otros calificaron la decisión de permitir que una menor se haga este tipo de procedimiento como “irresponsable” y “mala crianza”, especialmente por el riesgo de rechazo o infección en una zona tan delicada y expuesta como el dedo.

Kim Kardashian y North West

El polémico look de North West a los 12 años que divide opiniones en redes

Si hay algo que Kim Kardashian tiene claro es que quiere que sus hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— “hagan lo que los haga felices”, como lo expresó en una entrevista pasada. Y su hija mayor, North West, parece tomar esa libertad muy en serio.

A medida que crece, North ha demostrado tener un estilo propio que no pasa desapercibido, aunque para muchos sea cuestionable por su edad. Recientemente, mamá e hija fueron vistas caminando por las calles de Roma después de una cena, sin embargo, lo que llamó la atención fue el look radical que eligió la adolescente de 12 años para esa noche: pelo teñido de azul eléctrico, un escotado corset negro, falda y unas botas steampunk.

North West

Mientras algunos usuarios de redes sociales aplaudieron su originalidad, otros expresaron preocupaciones sobre la influencia que figuras públicas como Kim Kardashian pueden tener en las decisiones de estilo de sus hijos.

"Es admirable que North exprese su individualidad, pero ¿a qué costo?", comentó un usuario en X. "¿Es realmente apropiado que una niña tan joven adopte tendencias tan adultas?", cuestionó otro.

