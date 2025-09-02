‘He Said, She Said’: un show para entender el pleito Blake Lively vs. Justin Baldoni

Es en este punto donde el documental He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni (que se estrena este 2 de septiembre por Universal+) se inserta y es por ello que platicamos con su creador, Bruce Kennedy, para tratar de entender por qué nos encanta que enterarnos (y esperar nuevos y jugosos detalles) de esta pelea que surgió en el set de la película It Ends with Us y que llevó a su estrella y a su director a enfrentarse en la Corte.

“Creo que —y eso se relaciona un poco con lo que me atrajo de este tema y de esta película, es que se trata de una historia mucho más profunda de lo que crees”, explica el productor del documental en entrevista exclusiva para Quién.

“Uno la ve pensando: Es una historia superficial sobre dos personas de Hollywood. ‘Estoy enfadado contigo’. Pero, ¿por qué nos importa? Si es como una discusión de preparatoria. En realidad, no lo es”, enfatiza Kennedy.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

En ese sentido, la invitación del productor es ver ésta y otras peleas, como el juicio de Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard; la “mala leche” (o “bad blood”) entre Katy Perry y Taylor Swift; o, en el terreno nacional, el polémico romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar desde otra perspectiva, darle una lectura más profunda a situaciones que parecieran triviales.

“Hay mucho más en juego”, insiste Bruce Kennedy. “Y hay mucho más detrás de cámaras y tiene ramificaciones mucho más profundas para todos nosotros. Y lo digo porque uno de los problemas es que, tanto el libro como la película, It Ends with Us, tratan sobre la violencia doméstica. Es una película muy importante y seria, y todo quedó eclipsado por esta disputa”, explica.