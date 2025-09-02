Cada cierto tiempo en la industria del entretenimiento surgen dramas o, mejor dicho, rivalidades o pleitos entre dos famosos que contribuyen a hacer más grande la mitología de los famosos.
En la actualidad, el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni es el mejor ejemplo de cuánto ruido y cuánto interés puede generar uno de estos mediáticos enfrentamientos, del que cientos y miles de personas tienen conocimiento —muchas veces en contra de su voluntad— y cuánto dice de la industria y del propio público el que una disputa entre particulares se vuelva tema de conversación alrededor del mundo, y material para crear He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni.
‘He Said, She Said’: un show para entender el pleito Blake Lively vs. Justin Baldoni
Es en este punto donde el documental He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni (que se estrena este 2 de septiembre por Universal+) se inserta y es por ello que platicamos con su creador, Bruce Kennedy, para tratar de entender por qué nos encanta que enterarnos (y esperar nuevos y jugosos detalles) de esta pelea que surgió en el set de la película It Ends with Us y que llevó a su estrella y a su director a enfrentarse en la Corte.
“Creo que —y eso se relaciona un poco con lo que me atrajo de este tema y de esta película, es que se trata de una historia mucho más profunda de lo que crees”, explica el productor del documental en entrevista exclusiva para Quién.
“Uno la ve pensando: Es una historia superficial sobre dos personas de Hollywood. ‘Estoy enfadado contigo’. Pero, ¿por qué nos importa? Si es como una discusión de preparatoria. En realidad, no lo es”, enfatiza Kennedy.
En ese sentido, la invitación del productor es ver ésta y otras peleas, como el juicio de Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard; la “mala leche” (o “bad blood”) entre Katy Perry y Taylor Swift; o, en el terreno nacional, el polémico romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar desde otra perspectiva, darle una lectura más profunda a situaciones que parecieran triviales.
“Hay mucho más en juego”, insiste Bruce Kennedy. “Y hay mucho más detrás de cámaras y tiene ramificaciones mucho más profundas para todos nosotros. Y lo digo porque uno de los problemas es que, tanto el libro como la película, It Ends with Us, tratan sobre la violencia doméstica. Es una película muy importante y seria, y todo quedó eclipsado por esta disputa”, explica.
Juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿quién dice la verdad?
Por supuesto que en la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni hay mucho más en juego. Conforme se fueron conociendo los detalles y el pleito se convirtió en una serie de demandas.
Ya no sólo es Blake vs. Baldoni, sino Baldoni vs. el New York Times y las versiones del actor y director sobre el que Blake Lively usó a su esposo, Ryan Reynolds, y su ex amiga, Taylor Swift, como ases bajo la manga o “dragones”, para intentar demostrar su poderío en Hollywood; asegurando que la actriz se percibe a sí misma —en esta situación y aparentemente en general— como la Khaleesi, Daenerys Targaryen, de Game of Thrones.
“Creo que mucha gente se siente atraída por la historia debido a los grandes nombres, el glamour y el aire hollywoodense” de esta disputa, asegura Bruce Kennedy, quien también está detrás de otros programas de investigación como Matthew Perry: A Hollywood Tragedy o Twisted Killers.
Sin embargo, más allá de en este conflicto brillen algunas de las superestrellas de Hollywood (y otra, el director, resulte indirectamente beneficiado por la polémica que generó a su alrededor), el productor enfatiza en que se trata de “una historia más profunda y se centra en cómo interpretamos las acciones de las personas".
"¿Sabemos cuándo un abrazo es un abrazo, cuándo es inocente y cuándo no lo es?”, cuestiona.
¿Qué hay detrás del pleito entre Blake Lively y Justin Baldoni?
He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni presenta las versiones de ambos involucrados y la forma en que su pleito ganó la atención de gente alrededor del mundo y, a través de entrevistas con periodistas y otros expertos, desde el bloguero Perez Hilton hasta la abogada y analista legal, Dina Doll, un análisis de lo que se ha dicho hasta ahora y lo que no resulta tan evidente.
“La gente se sorprenderá al ver esta película, porque puede que la consideren algo superficial, pero resulta que hay muchos temas más oscuros y conflictos más importantes en juego que vale la pena considerar”, añade Kennedy, quien —sin ir más lejos— descubrió el impacto que este pleito había tenido en su círculo cercano.
“Me sorprendí cuando hablé con mis amigos y otras personas a quienes pensé que no les importaría algo como esto, porque es muy superficial, y resulta que todos estaban fascinados por muchas razones diferentes: por cómo estalló este conflicto, cómo se desarrolló de la manera en que lo hizo, y cómo ninguno de los dos lados está dando marcha atrás”, añade.
Mientras los involucrados y el resto de los curiosos tendremos que esperar hasta 2026 para conocer el desenlace del enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, en las redes sociales a diario se emiten opiniones y juicios que respaldan las versiones de ambos lados. Y ésta es en gran medida la esencia del documental He Said, She Said.
“Una de las grandes enseñanzas de esta película y de su proceso de creación para mí es la importancia que tienen las redes sociales hoy en día, en Hollywood y para las celebridades, y cuánto dependen de ellas para informar al público sobre lo que está pasando”, subraya el productor. “Da un poco de miedo ver cuánta manipulación hay tras bambalinas”.