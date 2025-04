Blake Lively acusa a Justin Baldoni de intentar callar a sus víctimas

Mike Gottlieb y Esra Hudson, abogados de Blake Lively, enviaron un comunicado al medio estadounidense Us Weekly tras la respuesta de Baldoni a su moción para desestimar la demanda de 400 millones de dólares.

"Baldoni, [Steve] Sarowitz y el resto de los equipos de Wayfarer están argumentando ahora que nadie debería estar protegido por el privilegio del acoso sexual. No solo están diciendo que no se aplica a la Sra. Lively, están diciendo que es inconstitucional y que ninguna mujer debería tener estas protecciones”, decía una respuesta del equipo de Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

“Es correcto: Justin Baldoni, el hombre que ha construido su marca supuestamente hablando en defensa de las víctimas, cree que los derechos de la Primera Enmienda de las víctimas de asalto y acoso sexual de hablar deberían ceder ante los derechos de los perpetradores para demandar a sus víctimas ‘hasta la destrucción'”.

Dicho comunicado, acusó al productor de It ends with us y a su equipo legal de “tan obsesionados con tratar de destruir a Blake Lively que están dispuestos a destrozar una ley diseñada para proteger a todas las víctimas solo para asegurarse de que ‘entierren’ a una”.