Estos son todos los conciertos que habrá de aquí a fin de año en CDMX

Conciertos imperdibles de aquí a fin de año en CDMX

Oasis

Después de 16 años, los hermanos Gallagher están de regreso en una de las bandas de rock más icónicas de nuestros tiempos: Oasis. El anuncio de esta reunión en agosto del 2024 sacudió al mundo entero, y resultó en una gira mundial con estadios agotados por todo el mundo, con la CDMX dentro de la lista.

Noel y Liam se presentarán en el Estadio GNP el 12 y 13 de septiembre, y aunque los boletos se agotaron rápidamente, estamos seguros de que será un concierto que hará historia, ya que es la primera vez que vienen desde el 2008.

Oasis (@oasis)

Imagine Dragons

La banda originaria de Las Vegas regresa a la CDMX para dos sold outs en el Estadio GNP el 5 y 7 de septiembre. Estos shows son parte de la gira “LOOM World Tour”, que fue anunciada en abril del 2024, así que los fans que compraron boletos llevan esperando mucho tiempo para este momento. Además, Jacinto, el cantante mexicano, va a abrir para ambas fechas, así que prometen ser dos noches inolvidables.

Imagine Dragons (@imaginedragons)

Bad Bunny

Sin duda una de las guerras más grandes en Ticketmaster en nuestra ciudad ha sido para los conciertos de Bad Bunny. El fenómeno puertorriqueño llega a la CDMX para 8 fechas en el Estadio GNP con su nueva gira “Debí tirar más fotos”, una de las más grandes y esperadas de su carrera.

Esta gira comienza el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, después de su residencia de 3 meses en Puerto Rico llamada “No me quiero ir de aquí”. El tour incluye 23 fechas en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.