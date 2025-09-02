Estos son todos los conciertos que habrá de aquí a fin de año en CDMX

No cabe duda de que la CDMX es el hotspot del momento, ya sea en la escena gastronómica, arte o cultura, también se ha agregado como una parada obligatoria en la lista de giras de los artistas más grandes del mundo, y de aquí a fin de año vienen conciertos espectaculares que no te puedes perder.
Conciertos imperdibles de aquí a fin de año en CDMX
Oasis
Después de 16 años, los hermanos Gallagher están de regreso en una de las bandas de rock más icónicas de nuestros tiempos: Oasis. El anuncio de esta reunión en agosto del 2024 sacudió al mundo entero, y resultó en una gira mundial con estadios agotados por todo el mundo, con la CDMX dentro de la lista.
Noel y Liam se presentarán en el Estadio GNP el 12 y 13 de septiembre, y aunque los boletos se agotaron rápidamente, estamos seguros de que será un concierto que hará historia, ya que es la primera vez que vienen desde el 2008.
Imagine Dragons
La banda originaria de Las Vegas regresa a la CDMX para dos sold outs en el Estadio GNP el 5 y 7 de septiembre. Estos shows son parte de la gira “LOOM World Tour”, que fue anunciada en abril del 2024, así que los fans que compraron boletos llevan esperando mucho tiempo para este momento. Además, Jacinto, el cantante mexicano, va a abrir para ambas fechas, así que prometen ser dos noches inolvidables.
Bad Bunny
Sin duda una de las guerras más grandes en Ticketmaster en nuestra ciudad ha sido para los conciertos de Bad Bunny. El fenómeno puertorriqueño llega a la CDMX para 8 fechas en el Estadio GNP con su nueva gira “Debí tirar más fotos”, una de las más grandes y esperadas de su carrera.
Esta gira comienza el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, después de su residencia de 3 meses en Puerto Rico llamada “No me quiero ir de aquí”. El tour incluye 23 fechas en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.
Zoé
Después de casi 3 años de break, una de las bandas de rock alternativo más importantes de América Latina por fin está de regreso. Con un récord de 5 fechas en el Estadio GNP, también regresan con nueva música. El pasado 14 de agosto sacaron el sencillo “Campo de Fuerza” y acaban de anunciar que el 4 de septiembre sacan otra canción, “Rexsexex”.
A pesar de haberse presentado antes en este recinto, nunca antes habían hecho sold out para 5 fechas, así que hay mucha expectativa de parte de los fans.
Alejandro Sanz
Otro favorito del público mexicano por fin regresa. Con su gira “Y Ahora Qué", Sanz se presentará en el Auditorio Nacional el 12 y 13 de septiembre, y luego nuevamente el 17 y 18 de septiembre. Tras un breve recorrido por otras ciudades mexicanas y latinoamericanas, regresará al mismo recinto capitalino el 9 y 10 de octubre. Esta gira combina sus grandes clásicos con temas recientes como Palmeras en el jardín y Hoy no me siento bien, y promete una experiencia nostálgica para los fans del cantante español.
Dua Lipa
La cantante llegará a la Ciudad de México como parte de su “Radical Optimism Tour”, para ofrecer tres noches espectaculares en el Estadio GNP: lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre de 2025. El tour, que la ha llevado por distintos continentes desde su lanzamiento en 2024, hace escala en la capital mexicana como destino final. Ante la alta demanda tras agotar las dos primeras fechas, se confirmó una tercera el 5 de diciembre y si llega a ser como las otras veces que Dua ha venido a México, seguro no decepcionará.