Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Kendall Jenner confiesa: tuvo celos de su hermana Kylie durante su adolescencia

La modelo Kendall Jenner asegura haber vivido bajo la sombra de su hermana cuando eran más pequeñas porque no tenían el mismo espíritu libre.
vie 31 octubre 2025 09:58 AM

Las relaciones de hermana son complicadas. Un día son mejores amigas y el siguiente es una completa guerra por lo más mínimo. Pero, vivir una relación de hermanas bajo los reflectores lo vuelve aún más difícil, de acuerdo a las confesiones de Kendall Jenner en el último episodio de Keeping Up With The Kardashians.

Publicidad

¿Por qué Kendall sentía celos de Kylie?

En el último episodio de Keeping Up With The Kardashians, Kendall se abrió respecto a su vida creciendo como parte del clan Kardashian-Jenner: confesó que sintió celos de su hermana menor Kylie durante sus años de adolescencia porque era más libre.

Según relata, su hermana Kylie, por ser la menor de los hijos de Kris Jenner, tenía mayor libertad para la rebeldía y sus papás eran menos estrictos con ella, mientras que Kendall se sentía más restringida y obligada a "portarse bien": "Estaba celosa de que yo no tenía un espíritu tan libre", declaró durante el reality. El motivo principal de sus celos era que su hermana podía hacer cosas que para ella eran imposibles, como fumar marihuana.

Kendall y Kylie, a pesar de la envidia, siempre han sido confidentes.
Kendall y Kylie, a pesar de la envidia, siempre han sido confidentes (Getty Images). (Frederick M. Brown/Getty Images)

Kendall llamaba degenerada a Kylie

Cuando Kylie comenzaba a fumar marihuana a escondidas en la casa de sus papás en Hidden Hills, Kendall solía reclamarle y regañarla por sus acciones, aunque secretamente envidiaba que se atrevió a hacerlo antes que ella. "Kylie había fumado marihuana antes que yo... Estaba tan enojada con ella. Solía decirle '¡Eres una degenerada!'", confesó.

Sin embargo, la historia no se quedó en la envidia, pues Kendall admite que eventualmente se agregó al grupo de amigos de Kylie y hacían rebeldías juntos. Ya que reconoció su resentimiento, decidió remediarlo uniéndose a ellos para fumar y divertirse. Así comenzaron sus momentos de complicidad que cerraron la brecha que la envidia abrió en su momento.

Kylie y Kendall Jenner
Kylie y Kendal Jenner durante la MET Gala de 2019, con la temática "Camp". (©Getty Images/ 1147446457/Neilson Barnard)

La diferencia de edades y la percepción de permisividad hacia Kylie hizo el resto. Y la razón que Kendall da para entender la situación es que sus padres fueron más relajados conforme tuvieron más hijos.

Publicidad

Kris fue una mamá más permisiva con sus hijas menores

La razón que las hermanas dan a esta vida más relajada en comparación a las de sus hermanas mayores, es que Kris Jenner se volvió más relajada conforme fue teniendo más hijos.

Gracias a ello fue que Kendall logró hacer muchas otras cosas a las espaldas de su familia. Afirmó que Kris "no sólo no sabía a donde iba, genuinamente no le importaba para nada si se iba por días de la casa". Recuerda que solía decirle "¿Vas a estar afuera hasta el miércoles? Muy bien, nunca vuelvas".

Kris Jenner
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Kris Jenner attends the NikeSKIMS Launch Event at Nike House of Innovation on September 24, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for SKIMS) (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images for SKIMS)

Kylie también dio su propio punto de vista, dijo que le tenía mucho miedo y respeto a su mamá, pero aún así lograba hacer lo que quería, parte de ello porque Kris ya estaba más acostumbrada a la misma rebeldía de sus hijas mayores. También compartió que Kendall era muy dura con ella mientras crecía. Aún así, lo recuerda con cariño y humor.

Las hermanas Kardashian Jenner son la familia más famosa del mundo.
Las hermanas Kardashian Jenner son la familia más famosa del mundo (Getty Images). (Phillip Faraone/Getty Images for Kylie Cosmetics)

Esta historia muestra cómo incluso las hermanas más famosas del mundo enfrentan inseguridades derivadas de situaciones de la vida diaria en familia.

Publicidad

Tags

Kendall Jenner Kylie Jenner

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad