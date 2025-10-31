Kendall Jenner confiesa: tuvo celos de su hermana Kylie durante su adolescencia

¿Por qué Kendall sentía celos de Kylie?

En el último episodio de Keeping Up With The Kardashians, Kendall se abrió respecto a su vida creciendo como parte del clan Kardashian-Jenner: confesó que sintió celos de su hermana menor Kylie durante sus años de adolescencia porque era más libre.

Según relata, su hermana Kylie, por ser la menor de los hijos de Kris Jenner, tenía mayor libertad para la rebeldía y sus papás eran menos estrictos con ella, mientras que Kendall se sentía más restringida y obligada a "portarse bien": "Estaba celosa de que yo no tenía un espíritu tan libre", declaró durante el reality. El motivo principal de sus celos era que su hermana podía hacer cosas que para ella eran imposibles, como fumar marihuana.

Kendall y Kylie, a pesar de la envidia, siempre han sido confidentes (Getty Images). (Frederick M. Brown/Getty Images)

Kendall llamaba degenerada a Kylie

Cuando Kylie comenzaba a fumar marihuana a escondidas en la casa de sus papás en Hidden Hills, Kendall solía reclamarle y regañarla por sus acciones, aunque secretamente envidiaba que se atrevió a hacerlo antes que ella. "Kylie había fumado marihuana antes que yo... Estaba tan enojada con ella. Solía decirle '¡Eres una degenerada!'", confesó.

Sin embargo, la historia no se quedó en la envidia, pues Kendall admite que eventualmente se agregó al grupo de amigos de Kylie y hacían rebeldías juntos. Ya que reconoció su resentimiento, decidió remediarlo uniéndose a ellos para fumar y divertirse. Así comenzaron sus momentos de complicidad que cerraron la brecha que la envidia abrió en su momento.

Kylie y Kendal Jenner durante la MET Gala de 2019, con la temática "Camp". (©Getty Images/ 1147446457/Neilson Barnard)

La diferencia de edades y la percepción de permisividad hacia Kylie hizo el resto. Y la razón que Kendall da para entender la situación es que sus padres fueron más relajados conforme tuvieron más hijos.