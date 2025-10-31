Las relaciones de hermana son complicadas. Un día son mejores amigas y el siguiente es una completa guerra por lo más mínimo. Pero, vivir una relación de hermanas bajo los reflectores lo vuelve aún más difícil, de acuerdo a las confesiones de Kendall Jenner en el último episodio de Keeping Up With The Kardashians.
Kendall Jenner confiesa: tuvo celos de su hermana Kylie durante su adolescencia
¿Por qué Kendall sentía celos de Kylie?
En el último episodio de Keeping Up With The Kardashians, Kendall se abrió respecto a su vida creciendo como parte del clan Kardashian-Jenner: confesó que sintió celos de su hermana menor Kylie durante sus años de adolescencia porque era más libre.
Según relata, su hermana Kylie, por ser la menor de los hijos de Kris Jenner, tenía mayor libertad para la rebeldía y sus papás eran menos estrictos con ella, mientras que Kendall se sentía más restringida y obligada a "portarse bien": "Estaba celosa de que yo no tenía un espíritu tan libre", declaró durante el reality. El motivo principal de sus celos era que su hermana podía hacer cosas que para ella eran imposibles, como fumar marihuana.
Kendall llamaba degenerada a Kylie
Cuando Kylie comenzaba a fumar marihuana a escondidas en la casa de sus papás en Hidden Hills, Kendall solía reclamarle y regañarla por sus acciones, aunque secretamente envidiaba que se atrevió a hacerlo antes que ella. "Kylie había fumado marihuana antes que yo... Estaba tan enojada con ella. Solía decirle '¡Eres una degenerada!'", confesó.
Sin embargo, la historia no se quedó en la envidia, pues Kendall admite que eventualmente se agregó al grupo de amigos de Kylie y hacían rebeldías juntos. Ya que reconoció su resentimiento, decidió remediarlo uniéndose a ellos para fumar y divertirse. Así comenzaron sus momentos de complicidad que cerraron la brecha que la envidia abrió en su momento.
La diferencia de edades y la percepción de permisividad hacia Kylie hizo el resto. Y la razón que Kendall da para entender la situación es que sus padres fueron más relajados conforme tuvieron más hijos.
Kris fue una mamá más permisiva con sus hijas menores
La razón que las hermanas dan a esta vida más relajada en comparación a las de sus hermanas mayores, es que Kris Jenner se volvió más relajada conforme fue teniendo más hijos.
Gracias a ello fue que Kendall logró hacer muchas otras cosas a las espaldas de su familia. Afirmó que Kris "no sólo no sabía a donde iba, genuinamente no le importaba para nada si se iba por días de la casa". Recuerda que solía decirle "¿Vas a estar afuera hasta el miércoles? Muy bien, nunca vuelvas".
Kylie también dio su propio punto de vista, dijo que le tenía mucho miedo y respeto a su mamá, pero aún así lograba hacer lo que quería, parte de ello porque Kris ya estaba más acostumbrada a la misma rebeldía de sus hijas mayores. También compartió que Kendall era muy dura con ella mientras crecía. Aún así, lo recuerda con cariño y humor.
Esta historia muestra cómo incluso las hermanas más famosas del mundo enfrentan inseguridades derivadas de situaciones de la vida diaria en familia.