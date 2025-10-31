La modelo y empresaria Tania Ruiz se encontró con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México y allí fue cuestionada sobre su relación con Alejandro Baillères y su ruptura con el ex presidente Enrique Peña Nieto, hace ya dos años.
A Tania Ruiz le gustaría casarse con Alejandro Baillères y le desea lo mejor a su ex, Enrique Peña Nieto
Tania Ruiz se quiere casar con Alejandro Baillères
Tania Ruiz, originaria de San Luis Potosí, fue cuestionada sobre la formalidad de su relación con el empresario Alejandro Bailléres, presidente de Grupo BAL, al que pertenece El Palacio de Hierro. La modelo respondió que va tan bien y, aunque disfruta del presente a su lado, sí le gustaría casarse.
“Vamos muy bien, yo estoy feliz y viviendo el presente porque ahora sí que es lo único que tenemos…".
Tania Ruiz agregó que antes le “tenía mucho respeto” al matrimonio; sin embargo, desde que su hermana se casó, la potosina perdió el miedo a casarse y la inspiro a hacerlo, con lo que confirmó que le gustaría contraer nupcias con Alejandro Baillères, su novio desde julio de 2024.
“Sí, sí me gustaría llegar (al altar). Fíjate que siempre le tuve mucho respeto al matrimonio, pero desde que se casó mi hermana Aline como que me inspiró mucho, se me quitó esa espinita que tenía", confesó.
Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz terminaron en buenos términos
Durante la misma entrevista, Tania Ruiz habló de su relación actual con Enrique Peña, ex presidente de México: "Quedamos bien, perfectamente bien”. También comentó que siempre le deseará lo mejor y está agradecida tanto con él como con su familia, a quienes les tiene un “cariño muy especial”.
El noviazgo entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz comenzó a especularse en enero de 2019, sin embargo, fue confirmado hasta mayo de ese mismo año. Durante su relación, la pareja vivió en España e intentó mantenerse fuera de los reflectores a pesar de que su noviazgo fue altamente mediático. En enero de 2023 dieron fin a su relación de cuatro años.
Tania Ruiz tiene proyectos profesionales a futuro
La diseñadora de trajes de baño adelantó también que está trabajando en proyectos de su vida profesional de los cuales aún no puede revelar detalles. Agregó que está muy contenta con ellos y agradecida de tener la oportunidad de poder realizarlos. También comentó que si bien le encanta y apasiona trabajar como modelo, ha pausado esa área de su vida para poder enfocarse en otros proyectos.
El mayor proyecto de Tania Ruiz es ser mamá
Su hija Carlotta, quien nació de su relación de cinco años con el empresario Bobby Domínguez, es, en palabras de Tania Ruiz, “una bendición". Para ella es una prioridad cuidar la privacidad de su hija a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser.
Tania Ruiz también comentó que poco a poco ha ido aprendiendo a ser una mejor mamá para Carlotta y que le ha enseñado a su hija lo importante que es el que tenga confianza en sí misma y que nunca se compare con los demás. La potosina se ha encargado de motivar a su hija a ser mejor en todo lo que hace.
La relación entre Tania Ruiz y Alejandro Baillères parece ir muy en serio, ambos se muestran felices y enamorados en las pocas fotografías que comparten en sus redes sociales. No queda duda de que Tania ha dejado atrás su pasado con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.