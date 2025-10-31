A Tania Ruiz le gustaría casarse con Alejandro Baillères y le desea lo mejor a su ex, Enrique Peña Nieto

Tania Ruiz se quiere casar con Alejandro Baillères

Tania Ruiz, originaria de San Luis Potosí, fue cuestionada sobre la formalidad de su relación con el empresario Alejandro Bailléres, presidente de Grupo BAL, al que pertenece El Palacio de Hierro. La modelo respondió que va tan bien y, aunque disfruta del presente a su lado, sí le gustaría casarse.

“Vamos muy bien, yo estoy feliz y viviendo el presente porque ahora sí que es lo único que tenemos…".

Tania Ruiz agregó que antes le “tenía mucho respeto” al matrimonio; sin embargo, desde que su hermana se casó, la potosina perdió el miedo a casarse y la inspiro a hacerlo, con lo que confirmó que le gustaría contraer nupcias con Alejandro Baillères, su novio desde julio de 2024.

“Sí, sí me gustaría llegar (al altar). Fíjate que siempre le tuve mucho respeto al matrimonio, pero desde que se casó mi hermana Aline como que me inspiró mucho, se me quitó esa espinita que tenía", confesó.

Tania Ruiz y Alejandro Baillères lucen muy enamorados en sus fotografías juntos. (Instagram - @taniaruize)

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz terminaron en buenos términos

Durante la misma entrevista, Tania Ruiz habló de su relación actual con Enrique Peña, ex presidente de México: "Quedamos bien, perfectamente bien”. También comentó que siempre le deseará lo mejor y está agradecida tanto con él como con su familia, a quienes les tiene un “cariño muy especial”.

El noviazgo entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz comenzó a especularse en enero de 2019, sin embargo, fue confirmado hasta mayo de ese mismo año. Durante su relación, la pareja vivió en España e intentó mantenerse fuera de los reflectores a pesar de que su noviazgo fue altamente mediático. En enero de 2023 dieron fin a su relación de cuatro años.