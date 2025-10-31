Salen a la luz los verdaderos motivos detrás de la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Us Weekly, Ana de Armas fue quien decidió terminar la relación, al sentirse incómoda con la velocidad con la que avanzaba el vínculo. Aunque entre ambos existía una química innegable, la actriz habría preferido frenar antes de que la situación se tornara más seria.

"Las cosas se movían rápido y ella comenzó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con la que iban", dijo la fuente al medio.

Esta versión también apunta a que la separación se produjo de manera amistosa y consensuada: ambos reconocieron que, pese a su buena conexión, no estaban destinados a seguir juntos sentimentalmente.

Tom Cruise y Ana de Armas (Getty Images)

"Tienen una conexión", compartió la fuente. "Verán cómo van las cosas en el futuro... Tom y Ana han terminado por ahora. Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás", agregó la fuente.

No obstante, Cruise y de Armas comparten un proyecto cinematográfico en desarrollo, Deeper, lo que los habría llevado a manejar la separación con madurez y evitar que lo personal afecte su trabajo conjunto. Según las fuentes, ambos mantienen un trato cordial y profesional.