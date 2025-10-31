Publicidad

Salen a la luz los verdaderos motivos detrás de la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise

La pareja formada por los actores Tom Cruise y Ana de Armas habría decidido poner fin a su breve romance y continuar como amigos. Estos son los verdaderos motivos.
vie 31 octubre 2025 08:22 AM
Ana de Armas y Tom Cruise (Getty Images)

Tom Cruise y Ana de Armas habrían decidido terminar a su breve romance y seguir como amigos, según informó Us Weekly.

La pareja, que comenzó a salir a inicios de 2025, optó por separar sus caminos tras varios meses de relación marcada por la discreción y las agendas profesionales de ambos.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Us Weekly, Ana de Armas fue quien decidió terminar la relación, al sentirse incómoda con la velocidad con la que avanzaba el vínculo. Aunque entre ambos existía una química innegable, la actriz habría preferido frenar antes de que la situación se tornara más seria.

"Las cosas se movían rápido y ella comenzó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con la que iban", dijo la fuente al medio.

Esta versión también apunta a que la separación se produjo de manera amistosa y consensuada: ambos reconocieron que, pese a su buena conexión, no estaban destinados a seguir juntos sentimentalmente.

Tom Cruise y Ana de Armas (Getty Images)

"Tienen una conexión", compartió la fuente. "Verán cómo van las cosas en el futuro... Tom y Ana han terminado por ahora. Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás", agregó la fuente.

No obstante, Cruise y de Armas comparten un proyecto cinematográfico en desarrollo, Deeper, lo que los habría llevado a manejar la separación con madurez y evitar que lo personal afecte su trabajo conjunto. Según las fuentes, ambos mantienen un trato cordial y profesional.

¿Cómo empezó el romance de Ana de Armas y Tom Cruise?

Los rumores sobre su relación comenzaron en febrero de 2025, cuando fueron vistos cenando en Londres. Durante los meses siguientes, se les fotografió en distintos eventos y viajes, lo que alimentó las especulaciones sobre un noviazgo que, sin embargo, nunca fue confirmado oficialmente.

La ruptura habría ocurrido en octubre, tras aproximadamente nueve meses de relación.

Tom Cruise y Ana de Armas habrían terminado su relación, asegura fuente (Getty Images)

“Comenzó como un profundo respeto profesional y luego se encendió. Tom estaba completamente cautivado por Ana”, agregó la fuente.

Tom Cruise se ha casado tres veces con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. Por su parte, Ana de Armas se divorció de Marc Clotet en 2013, y comenzó una relación con Ben Affleck y el hijastro del presidente cubano Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta.

