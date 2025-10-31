Salen a la luz los verdaderos motivos detrás de la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise

La pareja, que comenzó a salir a inicios de 2025, optó por separar sus caminos tras varios meses de relación marcada por la discreción y las agendas profesionales de ambos.
De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Us Weekly, Ana de Armas fue quien decidió terminar la relación, al sentirse incómoda con la velocidad con la que avanzaba el vínculo. Aunque entre ambos existía una química innegable, la actriz habría preferido frenar antes de que la situación se tornara más seria.
"Las cosas se movían rápido y ella comenzó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con la que iban", dijo la fuente al medio.
Esta versión también apunta a que la separación se produjo de manera amistosa y consensuada: ambos reconocieron que, pese a su buena conexión, no estaban destinados a seguir juntos sentimentalmente.
"Tienen una conexión", compartió la fuente. "Verán cómo van las cosas en el futuro... Tom y Ana han terminado por ahora. Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás", agregó la fuente.
No obstante, Cruise y de Armas comparten un proyecto cinematográfico en desarrollo, Deeper, lo que los habría llevado a manejar la separación con madurez y evitar que lo personal afecte su trabajo conjunto. Según las fuentes, ambos mantienen un trato cordial y profesional.
¿Cómo empezó el romance de Ana de Armas y Tom Cruise?
Los rumores sobre su relación comenzaron en febrero de 2025, cuando fueron vistos cenando en Londres. Durante los meses siguientes, se les fotografió en distintos eventos y viajes, lo que alimentó las especulaciones sobre un noviazgo que, sin embargo, nunca fue confirmado oficialmente.
La ruptura habría ocurrido en octubre, tras aproximadamente nueve meses de relación.
“Comenzó como un profundo respeto profesional y luego se encendió. Tom estaba completamente cautivado por Ana”, agregó la fuente.
Tom Cruise se ha casado tres veces con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. Por su parte, Ana de Armas se divorció de Marc Clotet en 2013, y comenzó una relación con Ben Affleck y el hijastro del presidente cubano Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta.