¿Cirugía o retoque? Kris Jenner revela el secreto detrás del impresionante cambio en su cara

Kris Jenner revela el secreto detrás del impresionante cambio en su cara

Fue en mayo de este año cuando Kris Jenner captó la atención mediática tras presentarse con una nueva cara visiblemente rejuvenecida. Las redes sociales compararon su apariencia con la de sus famosas hijas, lo que generó olas de comentarios y especulaciones.

Kim Kardashian and Kris Jenner are seen arriving at Palais De Justice during the robbery trial. pic.twitter.com/Ehuu1nqMy9 — . (@viralinformat) May 13, 2025

Tres meses después, la empresaria finalmente explicó su cambio a través de una entrevista en la que buscó humanizar su decisión y motivación.

Jenner confesó que su procedimiento más reciente no fue el primero, sino una renovación de un facelift que se realizó hace unos 15 años. “Me hice un facelift hace aproximadamente 15 años, así que ya era hora de un retoque” declaró.

La decisión no fue impuesta por estándares ajenos, sino por un deseo de autocuidado personal: “Quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz", dijo.

Kris Jenner se sincera por primera vez sobre sus procedimientos estéticos. (Instagram)

En el momento en que Kris Jenner decidió someterse a estos cambios, contó con el apoyo incondicional de sus hijas. Kylie estuvo presente físicamente durante todo el proceso, mientras que Kim la acompañó a distancia, conectándose vía FaceTime.

Kris Jenner (Instagram)

Dr. Steven Levine: el cirujano detrás del cambio de Kris Jenner

Detrás de la sorprendente transformación física de Kris Jenner está el renombrado cirujano estético y reconstructivo Dr. Steven Levine, conocido por atender a numerosas celebridades en su clínica ubicada en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York.

El Dr. Levine, con amplia experiencia en procedimientos estéticos faciales y corporales, es reconocido por su enfoque personalizado y resultados naturales, características que lo han convertido en uno de los especialistas más solicitados en la industria del entretenimiento.

Fue él quien llevó a cabo los procedimientos que permitieron a Jenner replantear el concepto de “envejecer con gracia”, demostrando que el cuidado personal puede ir de la mano con la aceptación del paso del tiempo.