¿Cirugía o retoque? Kris Jenner revela el secreto detrás del impresionante cambio en su cara

A sus casi 70 años, Kris Jenner habló por primera vez y reveló públicamente los detalles detrás de la increíble transformación en su cara.
En una entrevista con Vogue Arabia, la matriarca del clan Kardashian-Jenner compartió cómo y por qué decidió someterse a procedimientos estéticos.
Fue en mayo de este año cuando Kris Jenner captó la atención mediática tras presentarse con una nueva cara visiblemente rejuvenecida. Las redes sociales compararon su apariencia con la de sus famosas hijas, lo que generó olas de comentarios y especulaciones.
Tres meses después, la empresaria finalmente explicó su cambio a través de una entrevista en la que buscó humanizar su decisión y motivación.
Jenner confesó que su procedimiento más reciente no fue el primero, sino una renovación de un facelift que se realizó hace unos 15 años. “Me hice un facelift hace aproximadamente 15 años, así que ya era hora de un retoque” declaró.
La decisión no fue impuesta por estándares ajenos, sino por un deseo de autocuidado personal: “Quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz", dijo.
En el momento en que Kris Jenner decidió someterse a estos cambios, contó con el apoyo incondicional de sus hijas. Kylie estuvo presente físicamente durante todo el proceso, mientras que Kim la acompañó a distancia, conectándose vía FaceTime.
Dr. Steven Levine: el cirujano detrás del cambio de Kris Jenner
Detrás de la sorprendente transformación física de Kris Jenner está el renombrado cirujano estético y reconstructivo Dr. Steven Levine, conocido por atender a numerosas celebridades en su clínica ubicada en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York.
El Dr. Levine, con amplia experiencia en procedimientos estéticos faciales y corporales, es reconocido por su enfoque personalizado y resultados naturales, características que lo han convertido en uno de los especialistas más solicitados en la industria del entretenimiento.
Fue él quien llevó a cabo los procedimientos que permitieron a Jenner replantear el concepto de “envejecer con gracia”, demostrando que el cuidado personal puede ir de la mano con la aceptación del paso del tiempo.
La filosofía de Kris Jenner sobre el envejecimiento
A sus 69 años, Kris Jenner replantea el término “envejecer con gracia” desde su propia experiencia: “Que envejezcas no significa que debas rendirte contigo misma […] esto es envejecer con gracia. Es mi versión". Esta declaración subraya que la percepción del envejecimiento puede ser tan individual como el procedimiento estético que acompaña ese proceso.
"No sé qué se siente tener 70, pero me siento bien y estoy feliz de estar aquí", dice la productora estadounidense. "Solo necesito hacer lo mejor para sentirme bien y saludable. Mi familia es mi bendición. Si puedo ser parte de sus vidas de la mejor manera posible, entonces estoy encantada".
Por otro lado, Jenner expresó que compartir su historia no busca normalizar cirugías costosas, sino ofrecer una perspectiva sincera para quienes viven inseguridades reflejadas por el paso del tiempo: “Siento que puede ser muy inspirador para personas que no se sienten tan bien consigo mismas".