Taylor Swift y Travis Kelce , recién comprometidos, están considerando vivir en el área de Cleveland: se les ha visto explorando una mansión valuada en 18 millones de dólares, ubicada en Hunting Valley, un exclusivo barrio cerca del pueblo de Chagrin Falls, según declaraciones de fuentes cercanas a la pareja.
Taylor Swift y Travis Kelce ponen el ojo en una mansión: así es la propiedad que los enamoró
Taylor Swift y Travis Kelce ponen el ojo en esta mansión
La increíble mansión construida en 2018 por el arquitecto Charles Fazio y el diseñador de interiores navales Ari Loar, se extiende sobre más de 2 mil metros cuadrados y tiene seis recámaras y trece baños.
Cuenta con amenidades pensadas tanto para su vida profesional como personal: un estudio de grabación para Taylor Swift; gimnasio, sauna, simulador de golf y cuarto de vapor para Kelce; además de espacio para entretenimiento; cava de vinos, cine privado, billar, alberca y cocina al aire libre, ideal para recibir a sus amigas como Selena Gomez y Gigi Hadid.
La localidad tiene privacidad, hermosos paisajes y opciones gastronómicas locales que Taylor Swift y Travis Kelce ya han disfrutado, como cafés en Chagrin Falls. Además, el área es adecuada para Swift, quien creció montando a caballo, ya que hay propiedades ecuestres cercanas.
La zona también podría servir como un refugio semi-secreto si Kelce decide retirarse de la NFLl al terminar la próxima temporada
Aunque ni Swift ni Kelce han hecho comentarios oficiales al respecto, esta búsqueda de su nueva refleja un paso significativo hacia consolidar su vida en común.
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron
Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso a través de una emotiva publicación conjunta en Instagram, acompañada de imágenes tomadas en un jardín y la frase juguetona: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”.
La noticia se ha convertido en un fenómeno digital, alcanzando millones de ‘me gusta’ en cuestión de minutos y provocando oleadas de reacciones entre fans y celebridades.
Según reveló el papá de Travis Kelce, Ed, la propuesta sucedió hace varias semanas antes en un ambiente íntimo y familiar en Lee's Summit, Misuri.
Travis consultó previamente al papá de Taylor, Scott Swift, y diseñó el anillo junto con la joyera Kindred Lubeck: un diamante de corte antiguo montado en oro amarillo, de valor estimado entre medio millón y un millón de dólares.