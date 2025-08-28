Taylor Swift y Travis Kelce ponen el ojo en una mansión: así es la propiedad que los enamoró

Taylor Swift y Travis Kelce ponen el ojo en esta mansión

La increíble mansión construida en 2018 por el arquitecto Charles Fazio y el diseñador de interiores navales Ari Loar, se extiende sobre más de 2 mil metros cuadrados y tiene seis recámaras y trece baños.

Cuenta con amenidades pensadas tanto para su vida profesional como personal: un estudio de grabación para Taylor Swift; gimnasio, sauna, simulador de golf y cuarto de vapor para Kelce; además de espacio para entretenimiento; cava de vinos, cine privado, billar, alberca y cocina al aire libre, ideal para recibir a sus amigas como Selena Gomez y Gigi Hadid.

Taylor Swift y Travis Kelce buscan su nueva mansión (The Young Team)

La localidad tiene privacidad, hermosos paisajes y opciones gastronómicas locales que Taylor Swift y Travis Kelce ya han disfrutado, como cafés en Chagrin Falls. Además, el área es adecuada para Swift, quien creció montando a caballo, ya que hay propiedades ecuestres cercanas.

La zona también podría servir como un refugio semi-secreto si Kelce decide retirarse de la NFLl al terminar la próxima temporada

Taylor Swift y Travis Kelce buscan su nueva mansión. (The Young Team)

Aunque ni Swift ni Kelce han hecho comentarios oficiales al respecto, esta búsqueda de su nueva refleja un paso significativo hacia consolidar su vida en común.