Ellas fueron las novias de Travis Kelce antes de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de un post de Instagram que dejaba ver a detalle el espectacular anillo que el futbolista le dio a la estrella pop.
Tras el impacto que tuvo la noticia, muchos han recordado a las anteriores parejas de Swift, entre ellos Joe Alwyn o Tom Hiddelston, sin embargo, Travis también tiene un muy interesante historial amoroso.
Ellas fueron los novias de Travis antes de Taylor Swift
Maya Benberry (2016)
En 2016 Travis protagonizó el
reality showCatching Kelce, donde tuvo citas con una mujer de cada estado de Estados Unidos. De las 50 participantes, la ganadora elegida por Travis fue Maya Benberry y con ella tuvo una relación que perduró por varios meses después de que el
reality terminara. Finalmente, ambos partieron caminos y actualmente Maya se ha alejado de la farándula y es la CEO de
RBRND The Agency.
Travis comenzó a darle like a las publicaciones de esta periodista deportiva, lo que la motivó a mandarle un mensaje privado que dio inicio a su historia de amor. Ambos asistían juntos a alfombras rojas y eventos deportivos; sin embargo, de 2017 hasta 2022, pusieron varias pausas a su relación hasta llegar a una ruptura definitiva. Ahora Kayla tiene un sitio web dedicado al
wellness y es la
host del podcast
The Pre-game.
Zuri Hall (2022)
Si bien esta relación fue desmentida por Zuri, los rumores de una relación entre ambos nacieron cuando ella asistió al palco de Kelce durante uno de los partidos de los
Kansas City Chiefs, el equipo de fútbol americano para el que juega. A inicios de 2023, Travis declaró estar soltero, poniendo fin definitivo a los rumores de esta relación.
Taylor Swift (2023-)
Travis Kelce decidió asistir al
Eras Tour para poder regalarle un
friendship braclet, moda impuesta por las fans de Taylor que consistió en intercambiar pulseras durante sus conciertos. En el podcast
New Heights conducido por Jason y Travis Kelce y en donde Taylor anunció su nuevo álbum,
The life of a showgirl, Travis contó que no pudo conocer a la cantante ni entregarle la pulsera ese día, pero cuando Taylor se enteró de su interés, decidió buscarlo, iniciando así su historia de amor.
Después de la noticia sobre su compromiso, no queda más que esperar a conocer detalles sobre cómo y cuándo será la boda, a la par que esperamos con ansias el estreno de The Life of a showgirl el próximo 2 de octubre.