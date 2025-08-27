‘Canelo’ vs. Crawford: la pelea que busca redefinir el box de la mano de Netflix

El 13 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, y Terence Crawford, dueño de un récord invicto que lo consagra como uno de los peleadores más técnicos de su era, se medirán en un combate que trasciende cinturones y estadísticas.
Con esto, Las Vegas volverá a colocarse en el centro de la atención mundial, cuando el Allegiant Stadium reciba a estos dos nombres que ya pertenecen a la historia del boxeo y cuyo encuentro será llevado a cada rincón del mundo a través de Netflix.
‘Canelo’ Álvarez llega a Las Vegas para reafirmar su dominio en el boxeo
El camino de “Canelo” hacia esta noche comenzó hace más de dos décadas en Guadalajara. De niño vendía helados junto a su familia; de adolescente ya dominaba el ring con una disciplina que lo llevó a debutar profesionalmente a los 15 años.
Hoy acumula 62 victorias, 39 de ellas por nocaut, y ha construido una carrera que combina títulos mundiales en cuatro divisiones con un impacto mediático que lo convirtió en figura central del deporte mexicano. Fuera del ring, Canelo ha cultivado una vida familiar marcada por la cercanía con sus hijos y por una visión empresarial que lo llevó a invertir en negocios que lo proyectan más allá del cuadrilátero.
¿Quién es Terence Crawford?, el héroe de Omaha que podría abollar la corona del 'Canelo'
Del otro lado está Terence “Bud” Crawford, nacido en Omaha, Nebraska. Criado en un entorno adverso, encontró en el boxeo un refugio y un método. Su ascenso lo convirtió en el primer peleador en la era de los cuatro cinturones en unificar la división de peso superligero. Su récord habla con claridad: 41 triunfos, ningún revés, 31 rivales que no lograron escuchar la campana final.
Fuera de los reflectores, Crawford mantiene un perfil reservado, con un fuerte lazo hacia su comunidad en Omaha y un círculo cercano que lo ha acompañado desde sus primeros días como amateur. Su carácter, muchas veces interpretado como frío, se refleja en la precisión clínica de su boxeo.
'Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford'
Narrado por Diego Luna en español y por Josh Brolin en inglés, previo a la llega, Netflix estrena el 4 de septiembre la serie documentalCuenta atrás: 'Canelo' vs. Crawford, que llevará al público al centro de los campamentos de entrenamiento y de la vida personal de Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, mientras ambos se preparan para el que se anticipa como un combate histórico en el peso supermediano.
Para "Canelo", actual monarca indiscutido de los supermedianos, esta pelea representa la oportunidad de reafirmar su reinado frente a un rival que llega con una racha invicta y el prestigio de haber dominado múltiples divisiones.
Por su parte, Crawford, considerado por muchos el mejor libra por libra del mundo, subirá de categoría para enfrentar al mexicano en Las Vegas, en un duelo que busca redefinir la historia del boxeo contemporáneo.
¿Dónde y a qué hora ver la pelea 'Canelo' vs. Crawford?
La pelea del 13 de septiembre no es solo un cruce de estilos: es el choque entre dos trayectorias forjadas desde realidades distintas. Canelo, el peleador que aprendió a cargar con el peso de la expectativa nacional y de la exposición global. Crawford, el técnico calculador que se convirtió en referente silencioso de la excelencia pugilística estadounidense.
El evento será impulsado por la maquinaria de Riyadh Season, con Turki Alalshikh al frente y la participación de Dana White, rostro emblemático de la UFC. Netflix, plataforma que busca ampliar su huella en el deporte en vivo, transmitirá un combate que se anuncia como espectáculo global.
A medida que la fecha se acerca, la tensión crece. Las cifras, las estrategias y las comparaciones quedan en suspenso hasta que suene la campana. Lo que está en juego es más que un campeonato: es la validación de dos caminos distintos hacia la grandeza. Y en Las Vegas, el boxeo será testigo de un capítulo que, gane quien gane, quedará inscrito como uno de los más intensos de este tiempo.
¿Dónde ver la pelea del 'Canelo' vs. Crawford?
La pelea de "Canelo" vs. Crawford se transmitirá a través de Netflix a todo el mundo la noche del sábado 13 de septiembre. La transmisión comenzará a las 7:00 de la noche, tiempo del Centro de México.