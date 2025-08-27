‘Canelo’ vs. Crawford: la pelea que busca redefinir el box de la mano de Netflix

¿Dónde y a qué hora ver la pelea 'Canelo' vs. Crawford?

La pelea del 13 de septiembre no es solo un cruce de estilos: es el choque entre dos trayectorias forjadas desde realidades distintas. Canelo, el peleador que aprendió a cargar con el peso de la expectativa nacional y de la exposición global. Crawford, el técnico calculador que se convirtió en referente silencioso de la excelencia pugilística estadounidense.

Canelo vs. Crawford (Cortesía / Netflix)

El evento será impulsado por la maquinaria de Riyadh Season, con Turki Alalshikh al frente y la participación de Dana White, rostro emblemático de la UFC. Netflix, plataforma que busca ampliar su huella en el deporte en vivo, transmitirá un combate que se anuncia como espectáculo global.

A medida que la fecha se acerca, la tensión crece. Las cifras, las estrategias y las comparaciones quedan en suspenso hasta que suene la campana. Lo que está en juego es más que un campeonato: es la validación de dos caminos distintos hacia la grandeza. Y en Las Vegas, el boxeo será testigo de un capítulo que, gane quien gane, quedará inscrito como uno de los más intensos de este tiempo.

¿Dónde ver la pelea del 'Canelo' vs. Crawford?

La pelea de "Canelo" vs. Crawford se transmitirá a través de Netflix a todo el mundo la noche del sábado 13 de septiembre. La transmisión comenzará a las 7:00 de la noche, tiempo del Centro de México.