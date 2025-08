Regina Murguía, de JNS, fue sometida a cirugía por cáncer, confirman

Regina Murguía, de JNS, se recupera tras cirugía por cáncer, confirman Karla Díaz y Angie Taddei

“Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta”, aseguró Angie Taddei en declaraciones recientes a medios, al confirmar que su compañera de JNS, Regina Murguía, fue operada para retirarle pólipos que resultaron cancerosos.

Mientras tanto, Karla Díaz, visiblemente aliviada, agregó: “Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo, y sí, lo sacaron todo”. Ambas recalcaron la importancia de hacerse chequeos médicos y no ignorar las señales del cuerpo. “Regina lo había estado postergando, pero al final fue a revisarse, y eso le salvó la vida”, concluyó Karla.