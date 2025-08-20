La poderosa razón por la que Julia Fox se arrepiente de sus múltiples cirugías estéticas

Julia Fox está arrepentida por someterse a cirugías estéticas por agradar a los hombres

En los últimos años, muchas celebridades han empezado a hablar abiertamente sobre las cirugías estéticas que se han hecho y cuáles volverían a hacerse. Pero Julia Fox tiene una visión distinta. La exnovia de Kanye West reveló que se arrepiente de haberse sometido a varios procedimientos estéticos solo para agradar a los hombres.

En una reciente entrevista con Allure, Fox dijo que desearía "poder volver atrás" y renunciar por completo a los tratamientos estéticos.

"Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca se ha hecho nada... desearía poder volver a ser esa persona. Estaba tan obsesionada con la idea de que necesitaba ser atractiva para los hombres para poder sobrevivir", declaró la modelo.

Julia Fox se arrepiente de haberse sometido a diversas cirugías estéticas. (Amy Sussman/Getty Images)

Mientras muchas famosas recurren constantemente a procedimientos y cirugías estéticas para frenar los signos del envejecimiento, Julia Fox defiende el valor de envejecer de forma natural. Sin embargo, reconoce que no es un proceso fácil y admite sentir temor por cómo cambiará su aspecto con el paso del tiempo. “Cuando eres joven y atractiva, esa parece ser toda tu identidad. Entonces piensas: ‘¡No puede ser! Tengo que seguir viéndome así’”, confesó.

Aunque señaló que "probablemente" podrá realizarse más trabajos en el futuro, dejo claro que "ahora no está tan preocupada por ello".

A sus 35 años, la modelo aseguró que desconoce cuál será su verdadero enfoque en esta etapa de su vida. Sin embargo, está dispuesta a seguir nuevo camino: "¿Voy a seguir con mi aspecto anterior o voy a evolucionar y ver qué hay al otro lado? Podría ser algo totalmente diferente, y he decidido ir por ese camino. Solo quiero ver quién me espera", dijo. "Sin duda será incómodo, pero creo que estoy lista".