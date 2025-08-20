Julia Fox está escribiendo un nuevo capítulo en su transformación pública. En una entrevista con Allure, la modelo y actriz confesó que se arrepiente de haberse hecho varios procedimientos y cirugías estéticos solo para complacer a los hombres.
La poderosa razón por la que Julia Fox se arrepiente de sus múltiples cirugías estéticas
Julia Fox está arrepentida por someterse a cirugías estéticas por agradar a los hombres
En los últimos años, muchas celebridades han empezado a hablar abiertamente sobre las cirugías estéticas que se han hecho y cuáles volverían a hacerse. Pero Julia Fox tiene una visión distinta. La exnovia de Kanye West reveló que se arrepiente de haberse sometido a varios procedimientos estéticos solo para agradar a los hombres.
En una reciente entrevista con Allure, Fox dijo que desearía "poder volver atrás" y renunciar por completo a los tratamientos estéticos.
"Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca se ha hecho nada... desearía poder volver a ser esa persona. Estaba tan obsesionada con la idea de que necesitaba ser atractiva para los hombres para poder sobrevivir", declaró la modelo.
Mientras muchas famosas recurren constantemente a procedimientos y cirugías estéticas para frenar los signos del envejecimiento, Julia Fox defiende el valor de envejecer de forma natural. Sin embargo, reconoce que no es un proceso fácil y admite sentir temor por cómo cambiará su aspecto con el paso del tiempo. “Cuando eres joven y atractiva, esa parece ser toda tu identidad. Entonces piensas: ‘¡No puede ser! Tengo que seguir viéndome así’”, confesó.
Aunque señaló que "probablemente" podrá realizarse más trabajos en el futuro, dejo claro que "ahora no está tan preocupada por ello".
A sus 35 años, la modelo aseguró que desconoce cuál será su verdadero enfoque en esta etapa de su vida. Sin embargo, está dispuesta a seguir nuevo camino: "¿Voy a seguir con mi aspecto anterior o voy a evolucionar y ver qué hay al otro lado? Podría ser algo totalmente diferente, y he decidido ir por ese camino. Solo quiero ver quién me espera", dijo. "Sin duda será incómodo, pero creo que estoy lista".
¿Quién es Julia Fox?
Julia Fox es actriz, modelo, artista visual y figura mediática ítalo-estadounidense que se hizo conocida mundialmente por su papel en la película Uncut Gems (2019), protagonizada por Adam Sandler. Su interpretación le valió reconocimiento crítico inmediato, pero fue su estilo extravagante, sus opiniones sin filtros y su estética única lo que la posicionó como una de las personalidades más provocadoras de la cultura pop actual.
Nació en Milán en 1990 y fue criada en Nueva York. Julia se ha movido entre distintas disciplinas artísticas, desde la fotografía hasta la moda, antes de llegar al cine. Sin embargo, su salto definitivo al ojo público ocurrió cuando comenzó una breve, pero altamente mediática, relación con el rapero Kanye West.
La controversial relación de Julia Fox y Kanye West
En enero de 2022, apenas unas semanas después de que Kanye se separara oficialmente de Kim Kardashian, Julia Fox fue vista por primera vez con el cantante en Nueva York. A partir de ahí, comenzaron una serie de apariciones públicas cuidadosamente estilizadas, que incluyeron dates en restaurantes, portadas de revistas y diversas sesiones de fotos juntos.
Durante ese periodo, Kanye la presentó casi como una musa, vistiéndola él mismo. La llevó a Paris Fashion Week e hizo varias declaraciones públicas sobre su conexión, sin embargo, la relación duró solamente un mes. En febrero del mismo año confirmaron su separación. Julia, tiempo después, describió el romance como “una performance” y aseguró que aceptó salir con Kanye sabiendo que no duraría, pero que le dio curiosidad ver hasta dónde llegaría la experiencia.
Mientras duró, su relación generó titulares y muchas críticas. Algunos medios la acusaron de “querer fama”, otros la ridiculizaron por imitar a Kim Kardashian. Sin embargo, Julia ha defendido su personalidad. Incluso, en varias ocasiones, no dudó en hablar de temas como la salud mental, las relaciones de poder y la misoginia que existe en la forma en que se juzga a las mujeres que se relacionan con hombres poderosos.
Julia Fox, mamá de Valentino
Más allá de las pasarelas, portadas de revistas y las controversia, Julia Fox también es mamá. Tiene un hijo llamado Valentino, que nació en enero de 2021, fruto de su relación con su exesposo, el piloto Peter Artemiev. Aunque su relación con Artemiev terminó en malos términos —Julia lo llamó públicamente “padre ausente” en redes sociales, aunque luego se disculpó—, ella ha asumido la crianza con una perspectiva muy honesta y realista.
Actualmente, vive con su hijo en un departamento en Nueva York, lejos del lujo que podría imaginarse. En redes sociales ha mostrado con orgullo su departamento lleno de juguetes, dibujos y el desorden típico de una casa con un niño pequeño. Para Fox, esa realidad es parte de su mensaje: mostrar que la maternidad no siempre es perfecta, pero sí auténtica.