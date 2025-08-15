Ganando como siempre: Belinda celebra su cumpleaños haciendo lo que más le gusta

Belinda y el fenómeno de ‘Mentiras, La serie’

La elección de Belinda para interpretar el personaje de Daniela en Mentiras, La serie fue un gran acierto para la producción. Además de atraer a los fans de toda la vida de la cantante de “El baile del sapito”, en la historia pudimos ver el talento de Beli para el melodrama, la comedia del absurdo y la intensidad interpretativa que requieren las baladas clásicas de los ochenta.

La cereza del pastel fue el palomazo que se aventó Beli con la mismísima Amanda Miguel al piano para cantar una parte de “Él me mintió”, lo que valió elogios de la cantante y compositora, ante quien Belinda se rindió por reconocer en ella a una de las grandes figuras de la música de América Latina.

Belinda contribuyó con su actuación, su voz y su vestuario al éxito de 'Mentiras, la serie' (Cortesía)

Belinda fue la anfitriona de Tim Burton en México en la apertura de su exposición

En junio pasado, durante la inauguración de la experiencia de inmersiva de Tim Burton en la Ciudad de México, Belinda fue anfitriona del legendario cineasta hollywoodense, quien le obsequió un dibujo a la cantante, a manera de agradecimiento, mientras que Beli lo agasajó con una botella de un tequila premium.

Tim Burton le regaló un dibujo a Belinda (Instagram)

Belinda lanza su nuevo álbum 'Indómita' y graba colaboración con Jared Leto

Desde finales de mayo, Belinda nos contó detalles de su esperado quinto álbum de estudio, Indómita, el cual presentó en junio en un evento en el que estuvo acompañada por Danna y Kenia Os, con lo que las tres demostraron que en la escena musical hay espacio para todas y que entre las mujeres que representan la música de nuestro país hay solidaridad y amistad más allá de las comparaciones.

Por si esto fuera poco, el álbum resultó toda una aventura musical, ya que Beli, quien es considerada una de las princesas del pop latino, experimenta con géneros como el urbano, los corridos tumbados y el regional mexicano; además de que grabó una canción con su gran amigo, Jared Leto, ganador del Oscar y vocalista de la banda 30 Seconds to Mars.

Belinda invitó a Kenia Os y Danna a la presentación del álbum 'Indómita' (Quién)

Además del detalle que reveló la cantante sobre el tema "Heterocromía" del que aseguró que nuca verá regalías porque prefirió sacrificar los ingresos que genere la canción para pagar el uso de la música de "Los aristogatos" que está incluída en el tema.

Belinda interpretará a la emperatriz Carlota en una serie

Finalmente, cómo olvidar que la “princesa Belinda” se convertirá en emperatriz y dará vida a la emperatriz Carlota de Habsburgo en la serie Carlota, que produce Sony Pictures Television y que comenzará a rodarse en los próximos meses. Un desafío idóneo que llega a la carrera de Belinda en un momento inmejorable ya que se encuentra en una nueva cima de su carrera.