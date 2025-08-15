Ganando como siempre: Belinda celebra su cumpleaños haciendo lo que más le gusta

Luego de varios meses de lanzamientos, confirmación de nuevos proyectos y encuentros del más alto nivel, este viernes Belinda celebró su cumpleaños haciendo lo que más le gusta: música en un estudio de grabación, según ella misma dio a conocer a través de sus redes sociales.
Belinda celebra su cumpleaños 36 haciendo lo que más le gusta: música
Rodeada de monitores, teclados, micrófonos, materiales aislantes de ruido y colegas músicos, este viernes 15 de agosto Belinda cumplió años mientras vive un momento inmejorable en su carrera y luego de dar muchas muestras de su talento como cantante y actriz en meses recientes.
“¡Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta!”, escribió Beli junto a una serie de fotografías que la muestran de lo más relajada y en su ambiente en un estudio, al mismo tiempo que le envió un mensaje a Sebastián Yatra: “¿Estás listo?”, lo cuestiona la cantante sin dar más detalles de su saludo.
Los sucesos que marcaron a Belinda en los últimos meses
La celebración de cumpleaños de Belinda comenzó con una jornada de trabajo en el estudio de grabación, haciendo música, actividad que la cantante describió como “lo que más le gusta hacer”.
Sin embargo, los meses previos a la fecha de su cumpleaños fueron una total celebración para la también actriz, quien tuvo un año lleno de éxitos, encuentros y anuncios de lo que está por llegar a su vida y a su carrera, y para unirnos a la celebración aquí hacemos un repaso por algunos de ellos.
Belinda le cantó a una fan en silla de ruedas
Hace unos días, en uno de sus conciertos, Belinda bajó del escenario para cantar frente a una fan que veía el concierto emocionada en su silla de ruedas.
Sin importar que tuvo que lanzarse del escenario y ser “cachada” por un (suertudo) guardia de seguridad, la cantante protagonizó un nuevo y emotivo momento viral relacionado con el fuerte vínculo que tiene con sus seguidores.
Cazzu confirma reunión con Belinda
Ajena desde hace tiempo de la polémica que envuelve a su ex, Christian Nodal, y aunque fue mencionada por encimita en la polémica entrevista que Adela Micha le hizo a su ex prometido, Belinda y Cazzu, la otra ex del sonorense (y mamá de su hija, Inti) han despertado rumores de una posible colaboración, luego de que la trapera argentina confirmara que tendría una reunión con Beli. Todos estamos a la expectativa del encuentro de estas dos estrellas que han demostrado un gran respeto mutuo.
Belinda participará en el musical Mentiras: All Stars junto a Mariana Treviño
Luego del rotundo éxito que tuvo Mentiras, La serie, Belinda junto Mariana Treviño confirmaron que participarán en las funciones especiales de la obra musical bajo el título de Mentiras: All Stars, que se realizarán en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.
Belinda fue clave para que la adaptación televisiva de la obra original de José Manuel López Velarde fuera un éxito y Mariana, como sabemos, fue quien dio origen al personaje de Lupita cuando se estrenó la puesta en escena original, así que el encuentro de estas dos talentosas actrices en escena vendrá cargado de mucha expectativa.
Belinda y el fenómeno de ‘Mentiras, La serie’
La elección de Belinda para interpretar el personaje de Daniela en Mentiras, La serie fue un gran acierto para la producción. Además de atraer a los fans de toda la vida de la cantante de “El baile del sapito”, en la historia pudimos ver el talento de Beli para el melodrama, la comedia del absurdo y la intensidad interpretativa que requieren las baladas clásicas de los ochenta.
La cereza del pastel fue el palomazo que se aventó Beli con la mismísima Amanda Miguel al piano para cantar una parte de “Él me mintió”, lo que valió elogios de la cantante y compositora, ante quien Belinda se rindió por reconocer en ella a una de las grandes figuras de la música de América Latina.
Belinda fue la anfitriona de Tim Burton en México en la apertura de su exposición
En junio pasado, durante la inauguración de la experiencia de inmersiva de Tim Burton en la Ciudad de México, Belinda fue anfitriona del legendario cineasta hollywoodense, quien le obsequió un dibujo a la cantante, a manera de agradecimiento, mientras que Beli lo agasajó con una botella de un tequila premium.
Belinda lanza su nuevo álbum 'Indómita' y graba colaboración con Jared Leto
Desde finales de mayo, Belinda nos contó detalles de su esperado quinto álbum de estudio, Indómita, el cual presentó en junio en un evento en el que estuvo acompañada por Danna y Kenia Os, con lo que las tres demostraron que en la escena musical hay espacio para todas y que entre las mujeres que representan la música de nuestro país hay solidaridad y amistad más allá de las comparaciones.
Por si esto fuera poco, el álbum resultó toda una aventura musical, ya que Beli, quien es considerada una de las princesas del pop latino, experimenta con géneros como el urbano, los corridos tumbados y el regional mexicano; además de que grabó una canción con su gran amigo, Jared Leto, ganador del Oscar y vocalista de la banda 30 Seconds to Mars.
Además del detalle que reveló la cantante sobre el tema "Heterocromía" del que aseguró que nuca verá regalías porque prefirió sacrificar los ingresos que genere la canción para pagar el uso de la música de "Los aristogatos" que está incluída en el tema.
Belinda interpretará a la emperatriz Carlota en una serie
Finalmente, cómo olvidar que la “princesa Belinda” se convertirá en emperatriz y dará vida a la emperatriz Carlota de Habsburgo en la serie Carlota, que produce Sony Pictures Television y que comenzará a rodarse en los próximos meses. Un desafío idóneo que llega a la carrera de Belinda en un momento inmejorable ya que se encuentra en una nueva cima de su carrera.