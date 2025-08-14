Nodal admite choques con Pepe Aguilar al inicio de su relación con Ángela

La relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar no fue fácil al principio

“El diablo. Si, fue muy difícil... Hubo muchos choques al principio”, aseguró. “Es que tienes que pensar que no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa, ajá está hablando como papá”, declaró el cantante en la entrevista que le concedió a Adela Micha.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

“Es que siempre hubo mucho respeto entre nosotros y nos miramos como compañeros sí fue complicado él estaba muy asustado y no fue fácil los acercamientos con él. Mis respetos como papá y mis respetos como suero también”, agregó

Además, la mamá de Ángela Aguilar , Aneliz Álvarez, desempeñó un papel importante para facilitar el acercamiento entre los dos.



“Mi suegra ayudó a suavizar (la situación). Pepe tenía miedo, pensó que esto no iba a durar, no tenía fe. Él es un hombre de costumbres, le conté mi situación, todo está bien con la mamá de mi hija”, señaló.