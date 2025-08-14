Nodal admite choques con Pepe Aguilar al inicio de su relación con Ángela

Aunque en varias ocasiones Pepe Aguilar ha desmentido los rumores sobre una mala relación con su yerno, Christian Nodal reveló que al principio de su relación con Ángela, crear una conexión con su suegro fue difícil debido a los vínculos profesionales que tenían y su papel de papá protector.
Sin embargo, a un año de celebrar su primer aniversario de casados, el cantante sonorense reconoció que han creado una relación basada en la admiración y el respeto.
La relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar no fue fácil al principio
“El diablo. Si, fue muy difícil... Hubo muchos choques al principio”, aseguró. “Es que tienes que pensar que no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa, ajá está hablando como papá”, declaró el cantante en la entrevista que le concedió a Adela Micha.
“Es que siempre hubo mucho respeto entre nosotros y nos miramos como compañeros sí fue complicado él estaba muy asustado y no fue fácil los acercamientos con él. Mis respetos como papá y mis respetos como suero también”, agregó
Además, la mamá de Ángela Aguilar, Aneliz Álvarez, desempeñó un papel importante para facilitar el acercamiento entre los dos.
“Mi suegra ayudó a suavizar (la situación). Pepe tenía miedo, pensó que esto no iba a durar, no tenía fe. Él es un hombre de costumbres, le conté mi situación, todo está bien con la mamá de mi hija”, señaló.
Christian Nodal le pidió permiso a Pepe Aguilar para salir con su hija
Christian Nodalrecordó que la primera conversación que tuvo con Pepe Aguilar ocurrió cuando la relación aún no era pública, por lo que optó por ser claro y manifestar las intenciones que tenía con su hija.
“Yo quería que viajara conmigo a Monterrey. Queríamos estar todo el tiempo juntos”, declaró. “No me le iba a agarrar de su casa sin algo serio, sin algo formal. No es lo que se acostumbra en esa familia.
“Él es un hombre de costumbre pues vamos vamos por ese rumbo y ya hablé con él le dije: ‘“Pepe, amo a su hija, estamos muy enamorados. Quiero poder compartir con tu hija y demás”, agregó.
Christian aseguró que el cantante mostró preocupación, pues pensaba que su relación no iba a durar, sobre todo por el pasado que venía arrastrando. “Le conté mi situación. Me separé, todo está bien con la mamá de mi hija. Quiero poder compartir con tu hija y demás, le fue duro pero al final terminó aceptando (...) Se puso bravo el jefe”, bromeó.