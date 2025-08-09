Ellos son Leonardo y Paulo; los hijos de Paola Rojas y "Zague" ya crecieron

Así han crecido los hijos de Paola Rojas y Luis Roberto Alves "Zague"

Los gemelos Paulo y Leonardo, fruto del ex matrimonio de Paola Rojas y Luis Roberto Alves "Zague", nacieron en agosto de 2011 y en 2025 cumplen 14 años de edad.

Por esta razón, la periodista mexicana compartió una serie de fotografías del álbum del recuerdo de sus hijos, en los que se ve el fuerte vínculo que existe entre ellos en distintos momentos de su vida, así como el apoyo que siempre les ha brindado Paola y algunos de los viajes que han realizado juntos.

Con el paso del tiempo, ambos han comenzado a destacar no solo por su parecido físico con sus padres, sino también por sus intereses y pasiones, pese a que ambos han mantenido su vida lo más discreta posible. Uno de los aspectos más comentados es su inclinación por el deporte, particularmente el fútbol.

Paola Rojas con sus mellizos Leonardo y Paulo. (Instagram)

Por un lado, Paulo ha seguido de cerca los pasos de su padre, quien es ex futbolista del Club América. Actualmente, es parte de las fuerzas básicas del Club América, donde ha logrado destacar y recientemente se coronó campeón en una categoría Sub-12.

Leonardo, por su parte, también muestra interés por el deporte, aunque mantiene un perfil más reservado. Ambos jóvenes han crecido rodeados de valores familiares sólidos, reflejados en la estrecha relación que mantienen con su madre, quien ha documentado con discreción momentos importantes en sus redes sociales.

Paola Rojas con sus hijos. (Instagram)

La gran relación de Paola Rojas y Zague con sus hijos

Tras la mediática separación de Paola Rojas y "Zague" en 2018, la pareja ha mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijos. La periodista ha hablado en diversas entrevistas sobre la importancia de crear un ambiente sano para sus gemelos y se ha mostrado orgullosa del vínculo que mantiene con ellos.

Asimismo, el ex futbolista se ha encargado de compartir algunas imágenes junto a sus hijos a través de sus redes sociales, en donde presume la buena relación y complicidad que tiene con Leonardo y Paulo.

Zague con sus hijos, Leonardo y Paulo. (Instagram)

Con personalidades propias y una educación basada en el respeto y el cariño, Leonardo y Paulo Alves Rojas comienzan a definir sus propios caminos entre el ojo pública y la discreción heredada de su madre.