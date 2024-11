Paola Rojas cuenta cómo la apoyó Verónica Toussaint en su divorcio de Zague

No obstante, la muerte de Verónica Toussaint dejó un gran vació en Paola Rojas, quien a seis meses de su fallecimiento, la recordó durante el podcast de Paulina Greenham, M-Flow.

La presentadora habló entre otras cosas, del momento en el que se hicieron muy cercanas, justo cuando transitaba una de las etapas más complicadas de su vida.



"Todo lo que me vincula con Vero es mágico y es precioso. La conocí cuando estaba rota, yo venía de un tema familiar, personal, horrible, que fue muy público, así nos acercamos", dijo haciendo referencia a su polémico divorcio de Zague

Por otra parte, rescató las lecciones que Toussaint le enseñó en vida, como la resilencia.

"Cuando hablamos de resiliencia, ella me enseñó que, estando muy enferma, cuando su mamá le echaban ganas e intentaban hacerse los fuertes. El día que su mamá se quebró y le dijo: 'Yo también tengo miedo' y lloraron juntas, me dijo: 'Ese es el día que más cobijada me he sentido por mi mamá'. Entonces, siento que acompañamos mal a nuestros amores, hay que hablar desde la honestidad" agregó.