¿Eiza González vuelve a la música? La actriz emociona a sus fans al cantar tema de Justin Bieber

Eiza González acompañó el clip con una breve pero directa frase: “Saw this trend, jumped on the Yukon” (“Vi esta tendencia, me subí al Yukon”), dejando claro que decidió unirse espontáneamente al reto viral que ha conquistado a miles de internautas.

La publicación no pasó inadvertida, especialmente entre sus fans, quienes han apoyado su carrera desde sus inicios, cuando además de ser actriz también demostró su talento en la música y demostraron su emoción ante la posibilidad de que volviera a esta industria.