Eiza González confiesa: quiere ser mamá

Eiza González y su romance con Grigor Dimitrov

Eiza González confirmó su relación con el tenista Grigor Dimitrov el pasado 17 de mayo de 2025, a propósito del cumpleaños 34 del búlgaro.

La guapa mexicana compartió en Instagram fotos de ambos en la gala "Women in Cinema" del Festival de Cannes, acompañadas del mensaje: "Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles"

Eiza González y Grigor Dimitrov (Getty Images)

Los rumores sobre su romance comenzaron en abril, cuando fueron vistos juntos en Madrid, incluyendo una aparición en el Abierto de Madrid y paseos tomados de la mano por la ciudad.

La trayectoria de Eiza González en Hollywood

Eiza González debutó en Hollywood en 2014 al dar vida a Santanico Pandemonium en la serie From Dusk Till Dawn: The Series de Robert Rodríguez, un personaje que previamente interpretó Salma Hayek en la película original. Su proyección internacional se consolidó con el papel de Darling en la película Baby Driver.

Además, la mexicana ha participado en diversas películas de Hollywood como Alita: Battle Angel, Godzilla vs. Kong y Ambulance.