¿Quién es Grigor Dimitrov, el tenista que le robó el corazón a Eiza González?

¿Quién es Grigor Dimitrov?, el nuevo novio de Eiza González

En un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías de la pareja en el Festival de Cannes, la actriz expresó:

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles. Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”.

Grigor Dimitrov nació el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria, y está considerado el tenista más exitoso en la historia de su país. Comenzó a jugar a los cinco años, influenciado por su padre, entrenador de tenis, y su madre, profesora de educación física.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instragram)

¿Quién es Grigor Dimitrov?, el tenista que le robó el corazón a Eiza GonzálezDesde muy joven mostró un talento excepcional, y en 2008 ganó Wimbledon y el US Open en la categoría júnior. Dio el salto al profesionalismo ese mismo año y rápidamente captó la atención del circuito por su elegante estilo de juego, técnica depurada y su característico revés a una mano.

Alcanzó su mejor ranking en 2017, cuando fue número 3 del mundo tras ganar el prestigioso ATP Finals en Londres, un torneo reservado para los ocho mejores tenistas del año. A lo largo de su carrera, ha logrado nueve títulos ATP y ha alcanzado las semifinales de tres torneos Grand Slam: Wimbledon en 2014, Abierto de Australia en 2017 y Roland Garros en 2024.

Además de su desempeño deportivo, Dimitrov ha sido noticia por su vida personal, habiendo mantenido relaciones con figuras como Maria Sharapova y Nicole Scherzinger, lo que ha incrementado su popularidad en medios de entretenimiento.