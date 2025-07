¿Resentida? Cazzu revela por qué no le escribió una canción de despecho a Nodal

Cazzu se prepara para retomar su carrera en la música

En cuanto a su regreso a la música, Cazzu admitió que aún no ha retornado a los escenarios, pero se encuentra lista para volver con más fuerza.

“Todavía no he salido de gira… Mira, yo tuve un impasse grande de tocadas, de salir a tocar. Me quedé embarazada, nació mi hija, bueno, me separé y ahora recién estoy por salir a tocar de nuevo. Soy un peligro”, dijo con una sonrisa, mostrando su entusiasmo por retomar su carrera artística.

Cazzu se prepara para retomar su carrera (Getty Images)

La artista de 31 años destacó que la pausa en su carrera fue necesaria para priorizar su maternidad y procesar los cambios en su ámbito personal. Ahora, con un nuevo capítulo por delante, promete llevar toda su energía y emociones a sus próximas presentaciones en vivo.