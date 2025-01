Cazzu desmiente que 'Dolce' esté dedicada a Christian Nodal

No obstante, ante la polémica que generó Dolce, Cazzu decidió responder cuatro preguntas de sus fans relacionadas con esta canción.

En una de ellas, fue cuestionada sobre si el tema estaba inspirado en su ex pareja, el cantante mexicano Christian Nodal, a lo que Cazzu contundente respondió que no,

"No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad", le respondió a una fan a través de Twitter.

Por otra parte, habló sobre el proceso creativo de su videoclip, donde se le ve cantándole a un ente que representa el diablo.

"Es una fantasía sobre tratar de adaptarte a una naturaleza que no es la tuya por amor hasta que c’est fini y te vas", comentó.