Diego Luna reacciona a su nominación al Globo de Oro y muerte de Ernestina Sodi

Diego Luna está feliz de poder compartir su trabajo con sus hijos

Como padre de dos hijos, Diego Luna también destacó la importancia de su trabajo en relación con su familia. “Significa mucho poder compartir mi trabajo con mis hijos, que –al final– la vida vale porque es con ellos y para ellos. Desde que tengo hijos, digamos que trabajo en cosas que ellos pueden ver además. Y lo que voy haciendo, pues sí, lo hago también para ellos”, comentó.

Jerónimo y Fiona con Diego Luna en el homenaje póstumo al arquitecto Alejandro Luna, papá del actor (Edgar Negrete)

La reacción de Diego Luna ante pregunta sobre la muerte de Ernestina Sodi

Al ser cuestionado sobre la muerte de Ernestina Sodi, abuela de sus hijos, Diego Luna se mostró sensible y prefirió no hablar al respecto. “Pues como tú te podrás imaginar, perdónenme, no la tomamos (la pregunta). Pero muchas gracias, ya saben que no hablo de la vida privada, pero les agradezco mucho”, respondió, con la seriedad y el respeto a su vida personal que lo ha caracterizado.

Diego Luna continúa demostrando su habilidad para conectar con su audiencia tanto en el cine como en la televisión, mientras mantiene su vida privada en un espacio de respeto. Su nominación a los Globos de Oro es solo una muestra más de su consolidación como uno de los actores más completos de su generación.

Con información de Agencia México