El requisito que Diego Luna no cumple para hacer a Cuauhtémoc Blanco en bioserie

"Tengo dos pies izquierdos"

“Pero si yo tengo dos pies izquierdos, no podría, sólo me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me tocó verlo jugar, no sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol ¿no?, no está fácil”.

Cuauhtémoc Blanco. (Christof Koepsel/Getty Images)

Por otro lado, el actor habló de la serie que volvió a unirlo en actuación con Gael García y que se filmó en México teniendo como protagonista a Eiza González.

“Pues estuvo muy bien, ya verán. La están preparando, está en posproducción el proyecto y en un tiempo podrán ver algo. La verdad fue una gran experiencia”.