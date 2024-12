Selena Gomez anuncia su compromiso con Benny Blanco

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco

Al mes siguiente, una fuente le dijo en exclusiva a Us Weekly que Selena Gomez “nunca había estado con nadie como Blanco”.

Benny Blanco el nuevo novio de Selena Gomez (Instagram)

“A ella le encanta cómo la trata Benny: es tan amable y considerado”, dijo la fuente en enero. “Ha pasado mucho tiempo desde que sus amigos vieron a Selena tan feliz. Está radiante”. “Hace reír a Selena”, dijo una fuente a Us en mayo. “La hace sentir segura y feliz. Ambos creen que han encontrado a la persona con la que estarán para siempre”.

En febrero, Gomez ofreció una visión poco común de su dinámica con Blanco. “Sin entrar en demasiados detalles, creo que es realmente importante conocer a alguien que te respete”, explicó en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1. “Y creo que también es muy agradable apoyarse en alguien que entiende el mundo en el que vivo”. Agregó: “Pero debo decir que, en general, es lo más seguro que me siento y ha sido realmente encantador y solo he crecido a través de ello, así que es increíble”.

Selena Gomez y Benny Blancoen la segunda gala anual del Rare Impact Fund que apoya a la Salud Mental (Amy Sussman/Getty Images)

En cuanto a Blanco, expresó su entusiasmo por su romance con Gomez en mayo. “Me despierto todos los días y me miro al espejo y pienso: '¿Cómo sucedió esto?'”, bromeó en Today With Hoda and Jenna en ese momento. “Pero hasta que alguien lo averigüe, ¡buuuuuu!”.