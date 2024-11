Selena Gomez reconecta con sus raíces mexicanas tras actuar en ‘Emilia Pérez’

El nivel de español de Selena Gomez ha mejorado mucho

La ex estrella de Disney espera poder hablar español en un futuro papel, ya que teme que su dominio del idioma disminuya si no habla en él con regularidad.

"Todo el mundo a nuestro alrededor hablaba español principalmente, y cuando no estás cerca de eso, es definitivamente difícil mantenerlo”, recordo Selena Gomez sobre los días de rodaje en el set, bajo las órdenes del director francés, Jacques Audiard.

Selena Gomez asegura que ya puede seguir una conversación en español (Monica Schipper/Getty Images)

“Eso es lo único malo para mí personalmente, pero espero que no sea mi último proyecto en español. Es algo en lo que siento que he mejorado. Ahora puedo entender toda una conversación, así que ten cuidado con lo que dices delante de mí", bromeó la también actriz y productora de la serie Only Murders in The Building.

“Creo que siempre querré hacer algo y esto fue sólo una muestra de ello. Estaba muy emocionada y el resultado me hizo sentir viva. Siento que tanto si es música como si es parte de una serie o una película, estoy completamente abierta (a actuar en español). Me encantaría. Cuanto más aprendo, mejor es para mi alma”, concluyó.

Con información de Bang Showbiz