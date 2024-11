Después de que Selena Gomez defendiera su apariencia física de los comentarios negativos que recibió durante la promoción de su nueva película Emilia Pérez, la cantante reveló que padece SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), una condición que causa inflamación y afecta su bienestar diario.

"Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un monigote. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Solo soy humana", señaló.