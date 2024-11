Danna confiesa el momento en que pensó quitarse la vida

Danna decidió contar públicamente su historia de vida

Danna hizo hincapié en que es importante que la persona afectada no guarde silencio en este tipo de casos. “Ese momento tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir. Soy una persona que no me puedo rendir, no puedo y, al contrario, creo que me ayudó mucho también a poder salir de ese lugar oscuro”.

Danna Paola en Pal Norte. (Getty Images)

Sobre lo que siente en este momento al mirarse frente al espejo, la intérprete de Mala fama, explicó: “Mucho amor, me encanto, me amo muchísimo, tengo una luz que hace mucho no veía y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a también tener esta relación de confianza conmigo misma, porque creo que cuando uno realmente se mira al espejo y se ama, no viene desde el físico, viene desde amar el ser en el que te has convertido”.

Sobre lo que significó para ella contar su historia y hacerla pública, Danna mencionó: “Me considero una mujer muy valiente, que tiene mucho amor para dar. Yo soy una persona que da siempre. Y creo que ese amor hoy me lo empiezo, bueno, es un decir no, pero empiezo a dármelo a mí. Y eso para mí es algo que he estado trabajando todo este tiempo, y todo este proyecto en general tiene que ver mucho con el amor en donde me estoy poniendo a mí misma”.

Contrario a otros artistas que en ocasiones le guardan rencor a sus papás por hacerlos trabajar desde niños, Danna considera que gracias a esta decisión es una mujer que hoy en día sale adelante frente a cualquier adversidad. “Mis padres hicieron lo mejor que pudieron Jamás (les guardaré rencor). Esto no es culpar a nadie, al contrario, o sea, gracias a ellos fueron los que más me apoyaron, me disciplinaron y me formaron, por supuesto, y les agradezco todo, y los amo con todo mi ser. Creo que no viene desde ese lado, yo creo que guardar rencor, un poco sí oscurece el alma. Y eso es lo que te hace no disfrutar tu vida. Y vivir en el pasado no está bien”, aseguró.