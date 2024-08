Danna revela que los caireles de su personaje de María Belén eran falsos

Danna sufrió bullying por ser niña actriz

A los cinco años de edad, Danna debutó en las telenovelas infantiles, sin embargo, no todo fue positivo, incluso, su carrera artística influyó de manera negativa en la forma en la que acudía a clases, puesto que fue expulsada de numerosas escuelas debido a sus constantes llamados para grabar.

Danna Paola en Pal Norte. (Getty Images)

“Me corrieron de escuelas por faltar, yo fui en el Enrique Rébsamen, el que se cayó en el terremoto, después estuve en un colegio que se llama El Carmen, también por allí, y me corrieron de ambos porque faltaba mucho y entonces ya comencé a ir a escuelas especializadas para niños actores, contó.

“Nunca me llamó la atención estar detrás de un pupitre y estar al frente en un pizarrón porque yo todo el tiempo estaba pensando y creando cosas”, reveló Danna en una entrevista para el podcast Creativo, de Roberto Martínez.



La combinación de adolescencia y su carrera no resultó del todo bien según Danna, pues en esta época solía escaparse de las clases y también sufría maltrato por parte de sus compañeros a causa de su profesión. “Era un desastre en la secundaria. Igual me escapaba, me iba de pinta, me peleaba con todo el mundo, me hacían un chingo de bullying por ser niña actriz, contó.