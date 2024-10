El Atlético cancela show de Danna por irle al Real Madrid

Oficialmente, el Atlético de Madrid suspendió la actuación de Danna programada para el descanso del derbi madrileño por "complicaciones logísticas asociadas a un evento de esta magnitud", sin embargo, la prensa española informó que el motivo real de la cancelación del show fueron las declaraciones de la mexicana en el programa La Revuelta, donde aseguró ser fanática del Real Madrid.



Danna reacciona a la cancelación de su show en España por irle al Real Madrid

La cantante de 29 años había callado sobre el motivo por el que no se realizó su presentación en dicho evento, pero ante la insistencia de los reporteros que la captaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, comentó: “Pues nada, pues porque ya no se dio y ya está”.

Cuando medios como El Gordo y La Flaca le mencionaron si fue por expresar su afición por el Real Madrid, Danna manifestó: “Sí, le voy al Madrid con mucho orgullo”. Cuando le preguntaron si era por eso que no pudo presentarse en el estadio del Atlético, la actriz dijo: “No sé, la verdad, yo creo que gustos de fútbol todos tenemos, ¿no?”.

Danna con un vestido del diseñador Luis de Javier (Instagram: @quiencom)

Por otra parte, Danna Paola prefirió hacer caso omiso cuando la interrogaron por su relación con Neymar, dado que en España también contó que en su momento tuvo más que una amistad con el futbolista.

“Por fa, de verdad, los amo, otro día con mucho gusto hablamos. Nos vamos a estar viendo, muchas gracias (…) Tengo mucho sueño, me quiero dormir, respeten un poquito, gracias. Estoy dormida, amigos, la verdad no tengo cabeza para contestar, tengo muchísimo sueño, de verdad estoy dormida, no tengo nada que decir ahorita”.