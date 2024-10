Andrea Legarreta revela por qué ella y Erik Rubín no han firmado su divorcio

Andrea Legarreta habla de supuesta nueva relación de Erik Rubín

​Andrea Legarreta compartió su opinión sobre lo que dijo ‘Coque’ Muñiz sobre su ex pareja y su colega. La conductora del programa Hoy aseguró que Muñiz estaba bromeando, pues negó que entre el papá de sus hijas y su amiga haya alguna relación y mucho menos planes de boda.

Mónica Noguera rompe el silencio y responde si es la tercera en discordia entre Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Agencia México)

Además, reconoció que en caso de que Erik Rubín tuviera una nueva pareja y ésta fuera Mónica Noguera ella estaría contenta, pues asegura que la conductora es una mujer encantadora.

“Pues yo creo que estaba bromeando porque no, no es así. La verdad, creo que, si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así absolutamente no", aclaró Legarreta.

Erik Rubín 'confirma' que tiene un romance con Mónica Noguera. (Agencia México)

La conductora mencionó que en caso de que fuera real la noticia de la supuesta boda entre Erik Rubín y Mónica Noguera, ella y sus hijas serían las primeras en enterarse.

"Pero no es ningún tema serio, porque no es real, porque a parte si hubiera sido así, nos hubiéramos enterado antes que 'El Coque', créemelo, no es así en lo absoluto”, declaró.