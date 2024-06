Erik Rubín reacciona a la posibilidad de que sus hijas se casen

Mía Rubín descarta tatuarse en honor a su novio

Por su parte, Mía Rubín Legarreta prefirió no emitir su postura sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, tras la ola de opiniones a favor y en contra de su noviazgo.

“Es un tema sensible y prefiero no comentar nada, simplemente espero que ambas partes encuentren la calma en su tormenta, es lo único que espero”, expresó la joven cantante.

Mía Rubín y Erik Rubín (Instagram/Mía Rubín)

Finalmente, Mía negó la posibilidad de que se llegue a tatuar las iniciales de su novio, Tarik Othon, tal como lo hizo Ángela, quien se tatuó las iniciales CN en su mano.

“Yo en lo personal, pues yo no tengo tatuajes, entonces pues yo no lo haría, pero pues mira, qué cada quien haga lo que quiera, mejor prefiero no opinar, y que todos vivan en armonía y en paz”, declaró.