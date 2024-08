Andrea Legarreta cuenta si está lista para encontrar un nuevo amor

Andrea Legarreta revela que no está lista para tener otra pareja

Es por eso que durante un reciente encuentro con un grupo de reporteros, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre la posibilidad de darse una oportunidad en el amor, sin embargo, la conductora explicó que no se siente cómoda para conocer a alguien más, por lo que no está lista para crear una nueva historia.

Andrea Legarreta (Instagram)

"No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, mis amigos; salgo más con ellos (...) No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco, pero no es algo que hoy por hoy necesite".

Además reiteró que su relación con Erik Rubín es de familia, por las hijas que comparten, hecho que los une permanentemente y han mantenido una relación armoniosa que se alimenta con los años que compartieron juntos.



"Somos familia y siempre vamos a ser familia. Hay un amor importante... yo creo que también, cuando viviste tantas cosas y hay una historia de tantos momentos también difíciles, otros muy bellos, la verdad es que te quedas con una unión para siempre de familia".