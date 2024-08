Erik Rubín niega las versiones sobre un nuevo romance

Erik Rubín niega que tenga un nuevo romance

“No, pues ahorita estoy tranquilo, la verdad es que no es algo en lo que piense en estos momentos. Pero eso es una foto que me tomaron desayunando con una amiga, no, si van a sacar una nota, saquen una buena, un beso o agarrándole… algo”, declaró el artista de 53 años.

Erik Rubín. (Khristio)

“Sigo, la verdad también muy cercano con mi familia, con Andrea, somos muy buenos amigos, y yo te voy a hablar puras cosas lindas de Andrea, porque es una linda persona, es una mujer increíble, es la mejor mujer que he conocido en mi vida, y hoy tenerla como amiga, sin duda, es uno de los tesoros más grandes que puedo tener”, añadió.