¿Taylor Swift en la serie de TV de Selena Gomez? La actriz habla al respecto

Selena Gomez, nominada a un Emmy como Mejor Actriz en una serie de comedia

Gracias a su trabajo en la serie Only murders in the building, que refleja el rol cada vez más completo y profesional de quien alguna vez fuera una “princesa Disney”, Selena Gomez fue nominada recientemente a un premio Emmy por la serie, y sus compañeros de reparto no tardaron en felicitarla.

"Recibí flores de (Martin Short y Steve Martin). Yo estoy en Los Ángeles, Marty siempre está por todo el mundo y Steve está en Nueva York. Así que, obviamente, no podemos estar juntos, pero lo celebraremos cuando volvamos a estar juntos. Pero ha sido una locura", comentó Selena en entrevista con The Hollywood Reporter.

Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin son las estrellas de 'Only murders in the building' (Neilson Barnard/Getty Images)

Selena Gomez está nominada a los Emmy como Mejor Actriz Protagonista de una Serie de Comedia y, gane o no el premio, ya siente que triunfó.

"Me sentí muy honrada de estar en una serie tan reconocida. Me siento muy afortunada, porque hay muchas series estupendas, y que me tengan en cuenta, tener una oportunidad como ésta, es todo un honor. En mi mente, siento que ya gané", aseguró la actriz.