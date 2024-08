La pista que confirmaría el compromiso de Selena Gomez y su novio, Benny Blanco

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco no sólo ha hecho más que feliz a la cantante y el productor musical, quienes pasaron de ser los mejores amigos a una de las parejas más enamoradas y sólidas de Hollywood, sino que llenó de alegría a los fans de la intérprete de “Lose you to love me”, quien durante años vivió el drama post-truene con Justin Bieber.

Ahora, parece haber surgido una nueva razón para que todo el mundo esté feliz y es que luego de notar un detalle en una reciente publicación en la cuenta de Instagram de la también empresaria, los fans señalaron una pista que confirmaría el compromiso matrimonial de Selena y Benny.