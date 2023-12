Confirman que Selena Gomez y Francia Raísa estuvieron distanciadas seis años

Francia Raísa la mejor amiga de Selena Gomez confirmó que ella y la cantante y empresaria estuvieron distanciadas durante seis años. Y aunque la actriz de How I Met Your Father y la intérprete de Love You Like A Love Song se reconciliaron durante el verano pasado, ahora surgen nuevos detalles sobre su complicada amistad, contados por la propia Francia.