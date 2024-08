De princesa a ejecutiva: el nuevo papel de Selena Gomez en Disney

Si teníamos pensado que a sus 32 años de edad y siendo unas de las estrellas más poderosas de la industria del entretenimiento, Selena Gomez iba a encerrarse en un foro a grabar una serie de televisión familiar para Disney, ahora sabemos que ése no será el caso.

Sin embargo, al asumir el rol de productora ejecutiva, la cantante y empresaria es reconocida bajo una luz distinta por parte de Disney, la empresa que la impulsó en sus inicios, convirtiéndola en otra de sus “princesas”, y ahora la escucha y toma en cuenta su opinión como una voz experta en la industria.

Selena Gomez es una de las estrellas más importantes de la industria en la actualidad (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

No por nada también fue productora ejecutiva de la serie 13 Reasons Why de Netflix, además de protagonizar y producir Only Murders in the Building (que emite Hulu, una de las filiales de Disney), lo que implica que pase largos periodos en un foro para grabar una serie de televisión; sólo que en este caso se trata de una comedia negra en la que, sólo por mencionar un nombre, Selena Gomez comparte créditos con Meryl Streep.

Meryl Streep es una de las superestrellas que se sumaron a 'Only Murders in the Building'

De esta forma, Selena puede muy bien colgar el título de “princesa Disney” y, en su lugar, presentarse como una “ejecutiva” del estudio fundado por Walt Disney. Todo un mundo de diferencia, que habla de la evolución de aquella niña que comenzó en el programa Barney and Friends y ahora se pelea el mercado de la industria de la belleza con otras famosas, además de tener a sus fans en espera del lanzamiento de su nuevo álbum.