Vinculan a proceso al actor que defraudó a Alejandro Camacho

Alejandro Camacho denuncia a Paco Rueda por fraude

Fue en octubre de 2022 cuando el actor Alejandro Camacho interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México una denuncia por el delito de fraude en contra Paco Rueda, a quien conoció durante la filmación de la película Como si fuera la primera vez en República Dominicana.

Alejandro Camacho y Paco Rueda en la película 'Como si fuera la primera vez'. (IMDB)

El actor ha declarado que Rueda lo convenció de entregarle una importante suma de dinero bajo el argumento de que se trataba de una atractiva inversión para, supuestamente, obtener jugosos intereses.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Camacho no dudó en externar su descontento contra el actor conocido por su participación en la serie La casa de las Flores y recalcó que Rueda sigue sin hacer frente a su presunta estafa.



“Sigue el tipo, no se ha parado, ya tiene una demanda penal y una demanda civil, pero es un ladrón, lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una cantidad considerable y pues, desgraciadamente, vivimos en un mundo de muchos y en un país de muchos rateros y este tipo se ha dado… ha dejado plantado a sus abogados, ha dejado plantados a mis abogados, ha dejado plantada a la Fiscalía, me ha dejado plantado a mí”, expresó Camacho.