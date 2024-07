'La Mojarrita' fue el ‘Cupido’ que presentó a Lorena González y Mau Ochmann

Tras incomodidad de “La Mojarrita”, al revelarse que fue ella el "Cupido" que presentó a Lorena González y Mauricio Ochmann (lo que dio como resultado el inicio de su noviazgo) y la pregunta de la reportera sobre si ella presentó a la feliz pareja, Omar Chaparro intervino: “No, no, no… ya ni me acuerdo, la verdad… [me van a regañar]… yo quiero mucho a Mauricio y a Lorena”, insistió el actor.

Lolo y Mau comenzaron una relación recientemente (Instagram)

Por su parte, Lucia Chaparro (como también conocen a la esposa de Omar) agregó nerviosa: “Tenemos que hacer más parejas porque muchas se nos deshacen. Hay que balancear ahí”.

Y ante el comentario con respecto a si su verdadera ocupación debería ser la de “Cupido”, Omar contestó: “No… bueno, a lo mejor sí, no sé”.