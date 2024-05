Aislinn Derbez: "El divorcio es lo mejor que me ha pasado"

Por amor, Aislinn Derbez tuvo que dejar ir a Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez reiteró que en las relaciones de pareja es fundamental creer en lo que la otra persona quiere para su propia vida. "Hay que confiar en lo que la otra persona tiene que hacer por sí mismo", puntualizó.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, tras su separación, se han logrado llevar muy bien. (Instagram/Aislinn Derbez)

"Entonces es muy duro y ahí es donde ahí me tocó confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando porque bien me pude ir en el lado de la víctima de 'put*¨, pero sí funcionaba'. El reto en mi caso fue como de tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es. Tienes que aceptar eso, fluir con eso".

Aseveró que por amor tuvo que dejar a su pareja para que siguiera su propio camino, aspecto que califica como "el aprendizaje más importante" de su vida "porque no era fácil, era como un rompecabezas".

"Nos estábamos abandonando, pero tú como pareja cuando te das cuenta que te estás abandonando empiezas a dejar tus mundos, tus cosas, dejas de ser esa mujer. Te conviertes en mascota 'sí vamos aquí'. Entonces, ¿de quién se enamoran?", arremetió.