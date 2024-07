Mauricio Ochmann aparece por primera vez junto a Lorena González

Lorena González revela que fue lo que la enamoró de Mauricio Ochmann

Lorena González también fue cuestionada sobre su convivencia con la hija que procrearon Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez , a quien describió como una niña “linda”.

Mauricio Ochmann iniciará una nueva etapa en su carrera. (Carlos Alvarez/©Getty Images 1386439034)

“Sí, (Kailani) es bien linda”, dijo, detallando que a Lorenza Ochmann, la hija mayor del actor, todavía no la conoce.

“No, no la conozco todavía, pero sé que es muy linda”, aseguró, para finalmente señalar que fue lo que la enamoró del intérprete de 46 años. “Lo buena persona que es… Su interior…”, resaltó.

Lorena González (Instagram/Lorena González)

Finalmente, Lorena reaccionó a los rumores que vinculan sentimentalmente a su hermano Víctor González con la actriz Irina Baeva. “Es mentira. Mi hermano no tiene relación con ella y no la conocía… No sé de dónde salió el rumor… Él no la conoce… creo que la conoció una vez en un evento y ya, no tenía ni su teléfono. No la conozco, yo ya tengo una cuñada”, sentenció.