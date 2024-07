El Dr. Simi ya conoció a Mauricio Ochmann; confiesa qué tal le cayó

Luego de que el rumor tomara alcances inesperados, en un hecho extraordinario, el CEO de Farmacias Similares emitió un comunicado en el que negó cualquier vínculo sentimental con la protagonista de "Aventurera" y pidió respeto a la relación de cinco años que mantiene desde hace cinco años con una mujer de quien se desconoce la identidad.

Horas después fue su hermana menor, Lorena González, quien fue noticia al confirmar a Quién que tiene un romance con el actor Mauricio Ochmann , ex esposo de Aislinn Derbez. "¡Sí, estamos muy contentos!", nos confesó emocionada.

Lorena González, Mauricio Ochmann. (Instagram)

El Dr. Simi ya conoció a Mauricio Ochmann

Ahora es el mismo Víctor González Torres quien habló ante la prensa sobre las relaciones de sus hijos, no sin antes recalcar que su prioridad no es acaparar titulares por temas personales sino ayudar a los demás. Al ser cuestionado sobre su sentir ante la fama, el destacado empresario de 77 años señaló que es una buena herramienta para ayudar a los demás y ser embajadores de la paz, el amor y la bondad.

Luego de hablar del objetivo de sus empresas y fundaciones, el Dr. Simi reveló que ya conoció al nuevo novio de su hija Lorena y le cayó de maravilla.

Mauricio Ochmann y Lorena González. (Instagram)

"Me cayó bien, es una gente buena. Ya lo conocí. Sí, es verdad que son novios. Yo solo busco el bien para todo el mundo. Es una gente sencilla y me cayó bien".



Al ser cuestionado sobre la diferencia de 13 años entre las edades de los actores, el señor salió en defensa de la pareja: "Para el amor no hay edades, si se quieren, que la pasen padre. Yo le doy visto bueno a todo lo que sea amor y honestidad".