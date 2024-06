Jimena Pérez encontró en sus hijos su mayor apoyo para superar el cáncer

Iñaki, el principal apoyo de Jimena Pérez ‘La Choco’

Aunque trató de que la situación no influyera de manera negativa en la vida de los niños, Jimena Pérez aceptó que no pudo protegerlos al cien por ciento. “No te voy a decir que no les afectó, porque por supuesto que les afectó”.

La conductora compartió que su hijo, Iñaki, por quien se mudaron a España, luego de que fue diagnosticado con autismo, le hizo sentir su apoyo: “Hace poco, prende la tele y pone una serie americana, que no me acuerdo cómo se llama, donde a dos de ellas les da cáncer, la psicóloga me decía: ‘Iñaki, a su manera, está tratando de procesar y entender lo que tú estás pasando’.

Iker y Rafa Sarmiento, Wasabi, Iñaki Sarmiento y Jimena 'La Choco' Pérez. (Instagram/Jimena Pérez)

Iker también tuvo que ir al psicólogo, porque era importante para él sanar sus miedos.

Para la conductora, el amor de su familia marcó la diferencia durante su tratamiento: “La mejor medicina es la familia, los amigos y tener una red de contención va a ser siempre mejor que cualquier quimioterapia, el amor, las risas, los abrazos, ayudan muchísimo y la actitud, no te voy a decir que no me rompí varias veces”.

Sobre su estado de salud, ‘La Choco’ aseguró que, por el momento, está libre de la enfermedad y que continuará con chequeos de rutina: “Estoy bien, cáncer free, me estoy haciendo estudios, todo bien afortunadamente”.