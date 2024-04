Rihanna revela por qué ha tardado tanto en presentar su nuevo álbum

Rihanna da nuevos detalles de su próximo disco

El sábado 27 de abril, en un evento de su marca de belleza Fenty Beauty, Rihanna dio nuevos detalles sobre el estado en que se encuentra la producción del que será su noveno álbum de estudio, después de que en enero de 2016 presentara Anti, su trabajo más reciente y que, ahora, ya se siente demasiado lejano.

Por ello, los fans de la intérprete de Umbrella, Diamonds y Work tuvieron un pequeño respiro el fin de semana, cuando la cantante explicó la razón por la que no ha salido su nuevo disco. Y es que, aunque no adelantó una fecha tentativa de lanzamiento, sí aseguró que será una obra “sorprendente” ya que de otra forma ella no estaría dispuesta a estrenarlo.