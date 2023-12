Rihanna está decidida: quiere ser mamá por tercera vez y de una niña

A los hijos de Rihanna no les gustan los reflectores

La intérprete también habló sobre el futuro laboral de sus niños. Rihanna no pretende condicionarles para que sigan sus pasos en el mundo del espectáculo y dejará que sean ellos quienes marquen su propio camino.

"A ver, mis hijos tendrán que buscarse un trabajo algún día, ¿verdad? Dependerá de ellos si se quieren involucrar o no", reveló.

Aunque en algún momento, la cantante reveló que no les ve a sus hijos intenciones de dedicarse a lo mismo que ella.

"Mis hijos se ponen en plan: 'Eso es cosa tuya, mamá, déjame. Ni siquiera quiero posar para la cámara'. Así se porta RZA: le encanta su propio reflejo, pero en el momento que me ve con el teléfono, se queda: 'No, no estoy aquí para entretenerte. De ninguna manera'", señaló.