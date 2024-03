La millonaria suma que cobró Rihanna por la preboda del hijo del magnate indio

Esto cobró Rihanna por cantar en la preboda del hijo del hombre más rico de Asia

Según el portal de noticias TMZ, Rihanna habría cobrado unos 6 millones de dólares por su actuación, en la que interpretó 17 de sus éxitos más conocidos, como We Found Love y Bitch Better Have My Money. Este fue el primer concierto de la cantante desde 2023, cuando participó en el medio tiempo del Super Bowl.

Rihanna (AM)

La fiesta de preboda se realizó en el estado de Gujarat, al oeste de la India, y contó con un servicio de 100 chefs que sirvieron más de 500 platos, de acuerdo con CNN. La boda oficial se celebrará en julio, y se espera que sea uno de los eventos más lujosos y extravagantes del año.

La familia Ambani es conocida por organizar bodas fastuosas para sus hijos. En 2018, la hija mayor, Isha Ambani, contrajo matrimonio con el empresario Anand Piramal, y contó con la presencia de Beyoncé, que también dio un concierto privado. En 2019, el hijo mayor, Akash Ambani, se casó con Shloka Mehta, hija de otro magnate, y tuvo como invitados a Coldplay y The Chainsmokers.

Mukesh Ambani es el presidente de Reliance Industries, un conglomerado que abarca sectores como el petróleo, el gas, la petroquímica, las telecomunicaciones, el comercio minorista y los servicios financieros. Su fortuna se estima en 115,000 millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más adinerada de Asia y la octava del mundo.