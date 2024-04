Paris Hilton asegura que su vocación es rescatar a niños víctimas de abusos

Paris Hilton revela que sufrió abuso

Paris Hilton utilizó su autobiografía Paris: The Memoir para dejar al descubierto el abuso que sufrió en las instituciones cuando fue enviada a ellas después de que su familia temiera que estuviera cayendo en caminos salvajes.

En una de las escuelas especializadas a las que enviaron a Paris, soportó sesiones de 'rap' en las que los niños abusaban verbalmente unos de otros antes de decirles que se abrazaban. Y en la institución a la que fue enviada en Utah era norma que los niños se sometieran a exámenes cervicales invasivos como castigo, así como confinamiento solitario desnudos, y que los azotaran, sedaran y golpearan.

Paris Hilton (Getty Images)

Paris dijo a The Guardian en una charla para promocionar el libro: “Lo que es horrible es el hecho de que esto todavía está sucediendo hoy. Es una industria multimillonaria en la que cientos de miles de niños son enviados a esos lugares cada año. Me desgarra el corazón que la gente pueda tratar a los niños así. Ahora, escuchando tantas cosas, las muertes que han ocurrido, es simplemente desgarrador: así que, aunque me resulta difícil hablar de ello, creo que es muy importante que la gente entienda lo que sucede detrás de puertas cerradas”.

Paris continuó: “(Estas escuelas) lavan el cerebro a los niños y también les hacen lo mismo a los padres. Dicen: -Tu hija es una mentirosa, sólo te está manipulando-. En el momento en que salí de allí, fue el día más feliz de mi vida. Estaba muy agradecida”.