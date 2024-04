Galilea Montijo quiere ser mamá de nuevo, pero sin arriesgar su vida

Galilea Montijo busca opciones para ser mamá otra vez

La conductora del programa Hoy reveló a la prensa que continúa buscando las opciones que le permitan hacer su sueño realidad, ya que a sus 50 años, embarazarse de manera natural es muy arriesgado tanto para ella como para el bebé.

Galilea Montijo. (Getty Images)

“Me gustaría, no he podido hacer una cita. Ya tengo varios lugares donde me encantaría ver esa posibilidad. Me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, veré de qué otra manera”, explicó Galilea Montijo a la prensa.

La presentadora dijo que, en caso de no lograr tener un segundo hijo, aceptaría lo que la vida designara para ella y ella sabría comprenderlo.

“No es fácil, es un proceso largo, tedioso. Yo creo que a veces hasta triste porque se te bajan los ánimos de repente, pero si no viene, no pasa nada. Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tengo a mi Mateo, tengo dos que la vida me regaló, entonces ya tengo tres”, dijo refiriéndose a los hijos de su ex esposo, Fernando Reina.